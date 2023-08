SuperRebel FW23/24: Gedurfde Sneeuwkleding voor Dappere Kinderen

Gelanceerd in 2015, heeft SUPERREBEL® KIDSGEAR, voortkomend uit een samenwerking tussen SUPERREBEL® en Brand Works, zichzelf op de kaart gezet als een gedurfd, kwaliteitsgericht en internationaal erkend kindermode merk. Hun unieke ethos wordt belichaamd door het kiezen van enkel de meest gedurfde ontwerpers en fotografen. Door de combinatie van zorgvuldig geselecteerde stoffen met high-tech materialen, weerspiegelen de collecties duidelijk invloeden van de sport- en straatcultuur. Het veelzijdige assortiment nodigt uit tot mix-en-match styling, gericht op trendy jongeren met een duidelijk gevoel voor identiteit. Dit merk met een statement kiest voor een selectieve internationale distributie, om exclusiviteit te waarborgen in zowel fysieke high-end winkels als online. SuperRebel Kidsgear presenteert nu hun gloednieuwe 23/24 collectie die inspeelt op de gedurfde en zelfverzekerde geest van het SuperRebel publiek - met technische stoffen, levendige kleuren en prints, slimme details die het leven op de pistes gemakkelijker maken en reflecterende logo's voor veiligheid en coolheid, bewijst het merk nogmaals zijn unieke benadering om de jeugd van vandaag te kleden.

Uitnodiging tot het bovennatuurlijke: Gedurfde prints en levendige kleuren

In de collectie wordt een neon-geel tweedelig pak voor jongens voorgesteld met een allover alien print - de outfit wordt compleet gemaakt met een polo met lange mouwen. Het bovennatuurlijke thema stopt niet daar: verschillende ontwerpen hebben een kaki en zwart gekleurde geest print die gestyled kan worden met effen zwarte of kaki items. Evenzo toont het assortiment voor meisjes een zwart-wit grafische print die doet denken aan een doolhof, beschikbaar in een sneeuwpak, jas met bijpassende broek en in een polo ontwerp met lange mouwen. Een minder geometrische print wordt geïllustreerd in een bordeauxrood en rood ontwerp dat de SuperRebel merknaam toont in een patroon dat de beweging van slangen nabootst.

Persoonlijke stijl: Effen ontwerpen maken de collectie compleet

Naast de uitgesproken geprinte stijlen, bevat de FW23/24 collectie ook effen ontwerpen, variërend van klassiek zwart, zowel in glanzende als matte versies, tot fluorescerend oranje en roze, vurig rood, evenals kaki groen en gebroken witte stijlen. Om de klassieke bovenkleding te complementeren, heeft SuperRebel thermo-lagen zoals shirts met lange mouwen en maillots aan de collectie toegevoegd, evenals trainingspakken - voor de meisjes in een fluweelachtige stof, voor de jongens in een klassieke jersey stof - en accessoires zoals handschoenen.

