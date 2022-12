Supreme lanceert naaimachine in samenwerking met Singer

De lijst van collector items die Supreme heeft uitgebracht wordt alsmaar langer. Hoewel de Supreme baksteen misschien wel een van de bekendste is, zijn er tientallen bijzondere items die het merk heeft uitgebracht tijdens zijn bestaan. Nu heeft het cultmerk samengewerkt met iconisch naaimachine merk Singer, zo blijkt uit een persbericht.

De naaimachine, de Singer SP68, biedt maar liefst steekapplicaties met 300 individuele steekopties voor basis-, stretch- en decoratieve steken. Het apparaat heeft ook een LCD-scherm waar men de settings op kan zien. Hoeveel de naaimachine moet kosten, wordt niet genoemd in het persbericht.

"Zelfs als 171 jaar oud bedrijf blijven we onze identiteit ontwikkelen,” aldus Dean Brindle, van SVP Worldwide - het bedrijf achter Singer. “We hebben sociale media omarmd door middel van naai-educatie, een digitale bibliotheek met inspirerende projecten opgebouwd en modesamenwerkingen gecreëerd met Amazon Prime Original Making the Cut, Disney's Cruella en nu Supreme. We blijven ons inzetten om top of mind te blijven bij onze bestaande en nieuwe consumenten."