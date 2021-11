Supreme opent flagshipstore in Berlijn

Het Amerikaanse streetwear merk Supreme heeft een flagshipstore geopend in Berlijn. Dit meldt modevakplatform Business of Fashion. De Supreme winkel is de eerste van het merk in Duitsland. Naast de nieuwe flagship store in Berlijn, heeft Supreme Europese verkooppunten in Londen en Parijs, en de meest recent toevoeging is de winkel in Milaan die in mei werd geopend. Internationaal zijn Supreme winkels te vinden in de Verenigde Staten en Japan. De winkel in Berlijn is de veertiende winkel van het streetwear label wereldwijd.

De Supreme winkel heeft vandaag, 11 november, zijn deuren geopend, zo is te lezen op de website van Supreme. Een ander streetwear label, het luxemerk MCM, opende op het hetzelfde adres, gelegen in het noordoostelijke deel van Berlijn, in de buurt van de Alexanderplatz, zijn concept store ‘1976 Berlin’.