Supreme vindt nieuwe samenwerkingspartner in juwelenmerk Tiffany & Co.

Streetwearmerk Supreme heeft weer een nieuwe samenwerking gerealiseerd met een grote internationale modespeler. Na onder meer Comme des Garcons, Vans, Stone Island, Nike en The North Face is nu het luxe sieradenmerk Tiffany & Co. aan de beurt, zo blijkt uit meerdere Instagramposts van het merk. De samenwerkingscollectie lanceert op donderdag 11 november.

De collectie is gebaseerd op ontwerpen die in de jaren 1960 werden ontwikkeld. Onderdeel van de collectie zijn onder meer een zilveren kettinkje met een identiteitsplaatje in de vorm van een hart, waarop de woorden ‘please return to Supreme’ staan. Daarvan is ook een versie met een ovalen plaatje en parelketting. Daarnaast is er een armband met zilveren sterretjes, zijn er hartvormige oorbellen, twee sleutelhangers en een lila T-shirt met een blauwe Supreme-opdruk.

Het is voor het eerst dat Supreme samenwerkt met een high-end sieradenmerk. De meeste samenwerkingspartners van Supreme vielen tot nu in de categorie street- en activewear. Ook voor Tiffany & Co. is dit partnerschap verrassend. Tegelijkertijd past het goed in de nieuwe strategie van het merk, dat er sinds de overname van Tiffany door LVMH op gericht is een jonger en hipper publiek aan te spreken.

Eind juli lanceerde Tiffany al een sieradencampagne met de titel ‘Not Your Mother’s Tiffany’. Daarin waren niet de gebruikelijke glamourvrouwen in avondjurken en diamanten te zien, maar modellen in spijkerbroeken met stoere schakelkettingen.