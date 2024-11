Sven Kuchta versterkt United Legwear & Apparel Co. als Sales Director EMEA

United Legwear & Apparel Co. (ULAC), een wereldleider op het gebied van design, productie en distributie van legwear , bodywear, kleding en accessoires, heeft onlangs Sven Kuchta benoemd als nieuwe Sales Director voor de EMEA-regio. Met uitgebreide ervaring in de mode-industrie stapt hij in deze rol met als doel ULAC’s groei in Europa, het Midden-Oosten en Afrika te stimuleren.

Svens carrière in de mode-industrie begon als verkoopadviseur in Amsterdam, waar hij al snel zijn commerciële vaardigheden toonde. In de loop der jaren klom hij op naar senior verkoopfuncties bij PVH Corp., waar hij belangrijke accounts in de EMEA-regio beheerde. Met een bewezen staat van dienst in het ontwikkelen van strategische partnerschappen en het opschalen van groothandelsactiviteiten, heeft Sven de vaardigheden om een sleutelrol te spelen in de uitbreiding van ULAC.

Strategische Prioriteiten: Korte-termijn focus op belangrijke retailers en groei

Nu hij verantwoordelijk is voor iconische merken zoals Hurley, Skechers Legwear, Scotch & Soda Legwear & Underwear en Ted Baker Legwear, evenals private label merken Lemon, Avalanche en Weatherproof, richt Sven zijn blik op de toekomst. “Waar ik nu het meeste mee bezig ben, zijn de mogelijkheden. Alles bevindt zich nog in een startfase, maar elke actie die we ondernemen, maakt een verschil,” legt hij uit. Zijn directe prioriteiten omvatten het opbouwen van relaties met belangrijke retailers, vooral in de sport- en accessoiresectoren, en het ontwikkelen van een uitgebreide verkoopstrategie die de merken van ULAC als marktleiders in de EMEA-regio positioneert.

Een belangrijk onderdeel van Svens rol is het vestigen van ULAC’s aanwezigheid in Europa, te beginnen met Hurley, een merk dat diep geworteld is in de surfcultuur. Hoewel het merk in de Verenigde Staten al sterk bekend is, bevindt het zich in Europa nog in een groeifase, en Sven richt zich op het uitbreiden van de aanwezigheid bij gerichte sportretailers in de regio. Skechers is een voorbeeld van een veelzijdige strategie, gericht op het versterken van bestaande distributienetwerken en het identificeren van nieuwe mogelijkheden voor legwear en accessoires. Deze aanpak vereist nauwe samenwerking met de bestaande activiteiten van Skechers en de ontwikkeling van aanvullende productlijnen zoals sokken en tassen voor retailpartners door heel Europa.

Lange-termijn visie: Opbouwen van een sterk merkimago

Naast zijn korte-termijnprioriteiten heeft Sven ook oog voor lange-termijndoelen. “Een solide aanwezigheid in Europa opbouwen is cruciaal. Als we het succes van onze Amerikaanse activiteiten kunnen evenaren, is het groeipotentieel voor de omzet enorm,” deelt Sven. Tot zijn strategische initiatieven behoren het lanceren van gerichte marketingcampagnes, het optimaliseren van het productassortiment op basis van markttrends en het opbouwen van samenwerkingen met grote warenhuizen zoals Galeries Lafayette, De Bijenkorf en Breuninger.

Voor Sven draait effectief leiderschap om samenwerking. Hij leidt momenteel een compact team en werkt nauw samen met collega’s in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. “Het draait allemaal om energie en dynamiek,” benadrukt hij, waarbij hij aangeeft dat het gezamenlijke enthousiasme en de cross-functionele samenwerking van het team essentieel zijn om de ambitieuze doelen van ULAC te bereiken. Door zich te richten op zowel e-commerce als traditionele retail, streeft Sven naar een balans tussen online uitbreiding en een sterke aanwezigheid in fysieke winkels. Terwijl hij e-commerce als essentieel beschouwt voor basisproducten zoals legwear, ziet hij de winkelervaring als cruciaal voor merkidentiteit en consumentenbinding.

Deelname aan ISPO München

Credits: United Legwear & Apparel Co.

United Legwear & Apparel Co. (ULAC) zal aanwezig zijn op de ISPO München van 3 tot en met 5 december in het Trade Fair Center Messe München. Met een eigen stand is het team klaar om in contact te komen met professionals uit de industrie en nieuwe partnerschapsmogelijkheden in de sportmarkt te verkennen.

Voor vragen over partnerschappen en groothandelsmogelijkheden kan er contact opgenomen worden met Sven Kuchta via sven.kuchta@ulacglobal.com of Toni Cardone, Senior Sales Manager, via toni.cardone@ulacglobal.com.