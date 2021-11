Tadaah! De nieuwe UP-shoes zijn er!

De ‘Uppers’ van de UP Social Club willen het wel van de daken schreeuwen: de nieuwe UP shoes zijn uit! Wat zijn ze mooi! En wat zitten ze lekker!

De nieuwe collectie is nu te bestellen

De nieuwe UP shoes zijn ultra comfortabel en bevatten allerlei duurzame technische snufjes. Ook het verhaal achter de schoenen is bijzonder. Zo worden de schoenen mede ontwikkeld en verkocht door de Uppers zelf en gaat een gedeelte van elke verkochte schoen naar de UP Social Club. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de link met de beste voetballer aller tijden, Johan Cruijff…

Johan Cruijff

Zestien jaar geleden is Ferenc van der Vlies het bedrijf Premium Inc begonnen. Samen met vriend en zakenpartner Johan Cruijff richtte hij het sportieve merk Cruyff op. Inmiddels vertegenwoordigt Premium Inc. merken als Off the Pitch, Robey Sportswear, l’Ascolana, Meyba en UP.

“Iedereen weet dat Johan Cruijff zich op allerlei manieren inzette voor de samenleving”, vertelt Remco den Os, accountmanager van UP Shoewear. Tijdens het interview wordt hij geassisteerd door twee Uppers van het eerste uur, Neeltje en Mitchell. “Net als Johan Cruijff vindt Ferenc het belangrijk om op een sociale manier te ondernemen”, gaat Den Os verder. “Zo ontstond het idee voor de UP Social Club, een stichting voor mensen met een verstandelijke beperking. Eigenwaarde realiseren in een beschermde omgeving, dat is wat UP doet. De Uppers geven ook aan naar ‘hun werk’ te gaan. Het is heel mooi om te zien hoe de Uppers op die manier stappen in hun ontwikkeling maken. ”

Schoenenwinkel

De stichting is gevestigd in een prachtig gerestaureerde voormalige school in Oud-Beijerland. Mitchell vertelt wat er allemaal te doen is bij de UP Social Club: “We kunnen in de tuin werken, we hebben een grote keuken en binnenkort gaat ons restaurant open. Daar ontvangen we gasten. We organiseren ook kinderfeestjes.”

“Én we hebben een schoenenwinkel”, vult Neeltje aan. “Daar verkopen we onze UP shoes. Soms staan we ook op de markt. Weet je wat leuk is? Dat we mogen meedenken over de nieuwe schoenen. Dan komt er een productontwikkelaar en dan mogen we meebeslissen over hoe de schoenen eruit komen te zien.”

Mitchell: “We maken regelmatig filmpjes en nieuwsbrieven over de schoenen en over wat we allemaal beleven. Een tijdje geleden hadden we een groot feest omdat we vijf jaar bestonden. Maan kwam toen voor ons zingen. Daar maken we dan een filmpje van. Sander de Kramer was er ook. Hij is televisiepresentator én onze ambassadeur.”

Niet zomaar sneakers

De nieuwe UP shoes zijn niet zomaar sneakers. Integendeel. “De nieuwe collectie heet UP RISE en is licht, ademend en super flexibel”, vertelt Den Os. “De canvaslijn is gemaakt van gerecycled canvas en weegt iets meer dan tweehonderd gram. Daardoor heb je het gevoel dat je op wolken loopt. Tegelijkertijd geven ze de perfecte ondersteuning. Dat geldt ook voor de UP RISE van leer. Omdat we onze footprint zo laag mogelijk willen houden, hebben we gekozen voor een chroomvrij leer, gemaakt in een fabriek met een zilveren rating van de Leather Working Group.”

Gepatenteerde zool

De UP-schoes zijn voorzien van een interne stretch-fit constructie, een voering van merinowol voor extreem comfort, een voetbed van gedeeltelijk gerecycled traagschuim, een buitenzool van natuurlijk rubber en een gepatenteerde Pebax® Rnew® tussenzoolcompound, die meer vering biedt en lichter is dan een conventionele EVA-zool.

Mitchel: “Zie je wel, de Up Shoes zijn écht niet zomaar schoenen.” Neeltje: “Nee, het zijn de lekkerste schoenen van de hele wereld!” Aan het enthousiasme van de verkopers ligt het alvast niet.

“Ons doel is om de Up Social Club over een paar jaar volledig op de schoenen te kunnen laten draaien”, glimlacht Den Os. “Nu zijn we nog afhankelijk van sponsoring en giften. Gelukkig zijn we op de goede weg: de UP shoes liggen al in veel schoenenwinkels en kledingboetieks, waaronder, vanaf maart 2022, Omoda. Daar zijn we al heel blij mee. Maar er kunnen natuurlijk nog veel meer verkooppunten bij...”

Interesse?

Spreken de UP-sneakers je aan en ben je geïnteresseerd in de nieuwe collectie? Bekijk hieronder de nieuwe brandvideo en neem contact op met Remco den Os via upshoewear.com, remco@premiuminc.nl of 0613149659.