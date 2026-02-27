Takashimaya: Japanse buyer over herenmodetrends, Berlijnse favorieten en de Japanse klant

De herenmodeshows voor het herfst/winter 26-seizoen zijn inmiddels enkele weken voorbij. Genoeg tijd voor bezinning en een terugblik. Precies dat is wat Shuhei Iwasa, herenmode-buyer voor de Japanse warenhuisketen Takashimaya, heeft gedaan.

Bij de retailer is hij verantwoordelijk voor “CS Case Study”. Dit zijn gecureerde modepresentaties op de Takashimaya-locaties in Osaka, Kyoto, Nihombashi, Yokohama, Shinjuku en Tamagawa. Hier worden “trendy wereldwijde merken” zoals JW Anderson, Maison Margiela en Facetasm aangeboden aan de modebewuste mannelijke klant.

Welke ontwikkelingen Iwasa heeft waargenomen tijdens de modeweken in Parijs, Milaan en Berlijn, en wat zijn Japanse klanten momenteel aanspreekt, onthult hij in dit interview.

Welke inzichten heeft u opgedaan tijdens de modeweken?

Tot vorig jaar lag de focus bij hedendaagse merken op genderless stijlen met oversized silhouetten en een zekere schattigheid. Nu is mijn indruk dat het genderless-thema juist tot uiting komt in smalle silhouetten en elegantie.

Concreet waren er veel stijlen die een I-lijn silhouet creëerden door middel van extreem lange jassen en een vrouwelijke uitstraling kregen door extra volume rond het gezicht en de handen.

Welke modeweken heeft u bezocht?

Milaan, Parijs en Berlijn.

Het is niet de eerste keer dat u de modeweek in Berlijn bezocht. Wat sprak u dit keer bijzonder aan?

De locatie, de enscenering en de creaties van de merken zijn aanzienlijk verbeterd ten opzichte van vorig seizoen. Bovendien toonden alle bezoekers een grote passie voor mode en vormden ze een unieke gemeenschap.

Heeft u nieuwe merken ontdekt?

OBS, Sezgin en Richert Beil.

Is er in uw portfolio ruimte voor deze merken, en zo ja, welke gaat u inkopen?

Ik ben al begonnen met de inkoop van Buzigahill, maar ik ben ook van plan om Marke in te kopen – een merk waarin ik al langer geïnteresseerd ben – en OBS, dat ik dit keer heb gezien en goed heb bevonden.

V.l.n.r.: Marke, OBS en Buzigahill met FW26-collecties in Berlijn Credits: ©Launchmetrics/spotlight

In Berlijn gaf u aan dat collecties die in westerse landen door lange modellen worden getoond, lastiger kunnen zijn voor de Japanse markt. Waarom is dat?

Van Japanners wordt gezegd dat ze een ‘babyface’ hebben. Jassen met power shoulders en lange bovenstukken zijn daarom bijzonder impopulair, omdat ze al snel een kinderlijke indruk wekken.

Welke stijlen zijn momenteel populair bij uw klanten?

Merken die via mode diverse gevoeligheden aanspreken en een culturele referentie hebben – Acne Studios, Comme des Garçons, Toga. Daarnaast ook merken die verfijnde mode bieden en een sfeer van elegantie uitstralen, terwijl ze streetstyle-elementen behouden die cultureel zeer herkenbaar zijn – Stone Island, Our Legacy en Tatras.

2025 werd gekenmerkt door Labubus en de aanhoudende K-pop-hausse. Waar zijn Japanse consumenten momenteel enthousiast over?

Diezelfde trend was uiteraard ook in Japan zichtbaar. Mode wordt wereldwijd steeds diverser, waardoor het steeds moeilijker wordt om één specifieke trend aan te wijzen.

Er is echter een polarisatie zichtbaar tussen mensen die zich identificeren met merken die passie en ideeën communiceren via mode, en degenen die kopen omdat het voor hen belangrijk is wie de kleding draagt.

Over het algemeen lijkt het consumentenvertrouwen in Japan zich enigszins te herstellen. Merkt u dit ook bij uw klanten?

Ja, dat merken we.

Wat hoopt u voor de Japanse modehandel?

Ik vind het belangrijk om mode die duurzaamheid en creativiteit combineert, niet alleen onder modebewuste mensen te verspreiden, maar ook onder de gewone consument.

Dit interview is schriftelijk afgenomen.