Tassenmerk Freitag produceert circulair vrachtwagenzeil en sluit eigen materiaalkringloop

Tassenmerk Freitag, dat tassen maakt uit gebruikt vrachtwagenzeil, lanceert een initiatief dat circulair vrachtwagenzeil maakt. Samen met een groep industriële partners heeft het merk een vrachtwagenzeil gemaakt dat voldoet een circulariteits criteria, zo is te lezen in een persbericht. Freitag sluit hiermee de eigen materiaalkringloop.

Het nieuwe type zeildoek is net zo robuust, duurzaam, waterafstotend en praktisch als het bestaande type zeildoek dat gemaakt is van PVC. Aan het einde van het leven van het doek kan het nu in de biologische of technische kringloop terechtkomen in plaats van in de verbrandingsoven.

Freitag is ervan overtuigd dat een circulaire vorm van zeildoek werkelijkheid zal worden op transitroutes. Het bedrijf zet alles op alles om ervoor te zorgen dat al in 2022 een eerste zeil-prototype op een vrachtwagen gemonteerd kan worden. "Toch is het moeilijk te voorspellen wanneer een volledig circulair dekzeil in serieproductie zal gaan. Maar als het aan FREITAG ligt zou het niet veel langer moeten duren," aldus het bericht. Het zeildoek komt namelijk pas bij Freitag terecht na minstens vijf jaar gebruik op vrachtwagens.