Tassenmerk Ted Louise wil een revolutionaire verandering in de leerindustrie teweegbrengen

In oktober lanceerde Ted Louise, een bedrijf van Nederlandse bodem, als tweede ter wereld een damestassen collectie van mens- en milieuvriendelijke Zeology-Leather. Het leer is vrij van chroom, zware metalen en aldehyde, waardoor het looien van het leer voor de mens op een gezondere manier plaatsvindt én het beter is het voor milieu. Het leer is circulair, waar door je het kan teruggeven aan de aarde. Het leer behoudt een consistente en superieure kwaliteit.

Ted Louise is op een missie, net als haar klant. Hoe die missie eruitziet? Een revolutionaire verandering doorvoeren in de leerindustrie door met Zeology-Leather te werken.

“Wij leggen de lat hoog, want er moet verandering komen. Wij zijn super trots dat onze collectie “The New Standard” de eerste stap zet naar een mens- en milieuvriendelijk productieproces van leer”, aldus oprichtster Liz van der Putten.

Ted Louise is gemaakt voor sterke vrouwen, door sterke vrouwen. Met haar designs heb je in één oogopslag al je spullen gevonden in je tas. De nieuwe collectie is vanaf oktober 2022 online te koop op www.tedlouise.com.

Meer weten over de nieuwe collectie van Ted Louise? Mail dan naar: liz@tedlouise.com. We vertellen je er graag alles over! Voor onze Instagram & Facebook kijk naar: tedlouise.official

Beeld: Ted Louise, collectie “The New Standard”, eigendom van het merk.

Beeld: Ted Louise, collectie “The New Standard”, eigendom van het merk.