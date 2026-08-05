Tassentrends voor mannen SS27: Dior Homme, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana en meer

Zoals FashionUnited eerder deze maand meldde, behandelen Europese luxemerken herentassen niet langer als bijzaak. In plaats daarvan zijn ze een kerncategorie geworden. De prijs ligt onder die van kleding, maar ze bieden nog steeds de status, het vakmanschap en de uitstraling die luxeklanten zoeken. De aantrekkingskracht is onmiskenbaar. Topspelers op het WK van dit jaar bewijzen dat het dragen van merkkoffers of een designertas net zoveel mannelijk zelfvertrouwen kan uitstralen als aankomen in een Lamborghini Urus.

Die verschuiving was niet te negeren tijdens de Lente/Zomer 2027 herenshows. Bij de grote presentaties in Parijs en Milaan overstegen tassen hun traditionele rol als accessoire en werden ze een bepalend onderdeel van de collecties. Van totes tot schoudertassen en aktetassen, ontwerpers toonden een indrukwekkende reeks silhouetten. Dit zijn de belangrijkste tassentrends van het Lente/Zomer 2027-seizoen.

Zomerse Totes

De oversized tote blijft de herenmode domineren en verstevigt zijn positie als praktische allesdrager en luxueus statussymbool. Voor Lente/Zomer 2027 omarmen ontwerpers royale proporties en voelbare materialen. Ze balanceren functionaliteit met hoogwaardig vakmanschap door geweven texturen, raffia, canvas en verfijnde leren details.

Dior Homme door Jonathan Anderson

Dior m clp S27 091 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een oversized, naturelkleurige geweven tote met het kenmerkende zwarte ‘macrocannage’ grafische ontwerp. De tas heeft gestructureerde handvatten en het Dior-logo is verwerkt in het weefpatroon.

Dolce & Gabbana Lente/Zomer 2027

Dolce Gabbana m clp S27 105 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een oversized trapeziumvormige tote die een getextureerde, zonverbleekte oudroze canvas body combineert met bordeauxrode leren biezen met krokodilleneffect, verstevigde hoeken en riemen.

Ralph Lauren Lente/Zomer 2027

Ralph Lauren m clp S27 184 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een tote met een body van getextureerd natuurlijk raffia, gecombineerd met gladde, diepbruine leren riemen en biezen. De tas heeft verlengde handvatten, een leren sleutelhanger en gestileerde leren ankers die de riemen vastzetten.

Opgeblazen Silhouetten

Zachte, kussenachtige en ongestructureerde silhouetten gaven herentassen voor Lente/Zomer 2027 een ontspannen uitstraling. Ontwerpers gaven de voorkeur aan soepel leer, nonchalante vormen en oversized proporties.

Giorgio Armani door Leo Dell’Orco

Giorgio Armani m clp S27 255 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een oversized, taupekleurige en ultrazachte nappa-leren hobo-tas met een ritssluiting aan de bovenkant. De tas heeft geïntegreerde, dubbele opgestikte zakken aan de voorkant en een brede, verstelbare schouderriem.

Mihara Yasuhiro Lente/Zomer 2027

Mihara Yasuhiro m bks S27 141 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een volumineuze, opgeblazen en extra soepele lichtgrijze nappa-leren tas die in organische plooien valt.

Taakk Lente/Zomer 2027 door Takuya Morikawa

Taakk m clp S27 036 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een oversized, nonchalante mosterdgele leren hobo-tas met zichtbare stiksels langs de onderkant en het merklogo in het zwart.

Sluitingen met trekkoord

Tassen met trekkoord maakten een sterke comeback voor Lente/Zomer 2027. Net als de opgeblazen tassen bieden ze een zachter alternatief voor gestructureerde silhouetten. Ontwerpers gaven de casual sluiting een nieuwe invulling met hoogwaardige materialen en sculpturale vormen, wat de stijl een luxe uitstraling geeft.

Setchu Lente/Zomer 2027 door Satoshi Kuwata

Setchu m bks S27 054 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een olijfgroene, zachtleren crossbody-buidel die een gerimpelde bovenkant met trekkoord combineert met gestructureerde, hoekige geometrische panelen die vastzitten met metalen drukknopen.

Louis Vuitton Lente/Zomer 2027 door Pharrell Williams

Vuitton m clp S27 148 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een spiraalvormige buitenkant van mat leer in de vorm van een ‘schelp’ met een slangenprintpatroon. Binnenin zit een klassieke buidel met monogramprint en trekkoord. De tas heeft een smalle, afneembare schouderriem van monogram-canvas en goudkleurige sluitingen.

Ami Lente/Zomer 2027 door Alexandre Mattiussi

Ami m clp S27 030 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een zachte, nonchalante en ongestructureerde buidel van glad taupekleurig leer, aan de bovenkant samengebonden met een smalle riem.

Aktetassen

De aktetas evolueert verder dan traditionele werkkleding. Voor Lente/Zomer 2027 verfijnen ontwerpers het klassieke silhouet voor de moderne levensstijl. Strakke proporties, premium leer en veelzijdige draagopties geven dit klassieke item een eigentijdse uitstraling.

Hed Mayner Lente/Zomer 2027

Hed Mayner m clp S27 063 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een platte, lichtbruine leren documentenmap met gestapelde modulaire items. Deze omvatten een donkerbruine suède buidel met rits, een onderliggende rechthoekige box-clutch en een kleinere buidel met een korte riem.

Thom Browne Lente/Zomer 2027

Thom Browne m clp S27 098 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een aktetas gemaakt van glad, lichtbruin vacchetta-leer met een messing druksluiting en een verstelbare leren schouderriem.

Junya Watanabe Lente/Zomer 2027

Watanabe m clp S27 125 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een gestructureerde, slanke aktetas gemaakt van premium glad zwart leer met robuuste metalen hardware.

Omvouwbare Clutches

Oversized, omvouwbare clutches blijven een belangrijk statement-accessoire voor Lente/Zomer 2027. Ze versterken het groeiende zelfvertrouwen van mannen die tassen dragen die traditioneel met damesmode worden geassocieerd. Ontwerpers speelden met overdreven proporties, voelbare materialen en ontspannen constructies.

Maison Kitsuné Lente/Zomer 2027 door Abigail Smiley-Smith

Maison Kitsune m clp S27 081 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een oversized geweven clutch, handgemaakt van natuurlijk papier-raffia. De clutch heeft een envelopvorm met een zwaar getextureerde, opengewerkte gehaakte structuur en een naadloze omvouwbare klep.

Ralph Lauren Lente/Zomer 2027

Ralph Lauren m clp S27 189 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Gemaakt van premium, zwaar generfd leer. De clutch heeft een opvallende rits aan de voorkant met een zilverkleurige schuiver. Dit wordt geaccentueerd door een geïntegreerde leren riem, een functionele gesp en een opvallende zilverkleurige industriële rits.

Dries Van Noten door Julian Klausner

Van Noten m clp S27 077 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een oversized karamelkleurige leren clutch, ontworpen om in elkaar te worden gedrukt. De tas heeft een dikke leren polsband die structureel aan de body is gestikt.

Totes met handvat aan de bovenkant

Met behoud van royale proporties, tilden ontwerpers totes met een handvat aan de bovenkant naar een hoger niveau. Dit deden ze door ambachtelijk vakmanschap, sculpturale constructies en doordachte details. Hiermee wordt dit silhouet versterkt als een verfijnde, alledaagse allesdrager.

Giorgio Armani door Leo Dell’Orco

Giorgio Armani m clp S27 224 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een nonchalante, handgeweven tas gecombineerd met contrasterende donkerleren handvatten. De tas is versierd met een bijpassende miniatuur geweven buidel-charm, een rustiek ornament van stenen kralen en een leren bagagelabel.

Taakk Lente/Zomer 2027 door Takuya Morikawa

Taakk m clp S27 032 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Gemaakt van antracietkleurig nylon met een hoge dichtheid. De tas heeft een versterkt leren handvat en een opvallende verticale ritszak met leren omlijsting aan de zijkant. Geïnspireerd op de traditionele Japanse wikkeldoek, verandert de tas van een volledig platte 2D-cirkel naar een nonchalant, 3D-sculpturaal halvemaanvormig silhouet wanneer hij wordt opgetild.

Ziggy Chen Lente/Zomer 2027

Ziggy Chen m clp S27 060 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De tas heeft zachte, aardekleurige verticale panelen van getextureerd leer en suède die de kenmerkende verweerde, onafgewerkte look van de ontwerper weerspiegelen. Verder heeft de tas bronzen kettingschakels en zware metalen ringen. Afgewerkt met dikke, strak gevlochten leren handvatten.