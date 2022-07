Tech yarns veroveren de wereld van formele en informele mannenmode

Productinnovatie en creativiteit zijn onlosmakelijk verbonden met mode. Vernieuwing houdt een merk relevant en zorgt voor onderscheidend vermogen. Als het om fashion gaat, zijn nieuwe designs en kleurgebruik natuurlijk het eerste waar je dan aan denkt, maar steeds vaker moet de vernieuwing ook worden gezocht in materiaalgebruik.

In het kader van verduurzaming wordt al langer gezocht naar alternatieven voor natuurlijke grondstoffen. Steeds vaker wordt ingezet op alternatieve synthetische grondstoffen op basis van aardolie. Hierbij kan het verkleinen van de ecologische voetafdruk een belangrijke overweging zijn, maar ook functionaliteit die mogelijk wordt door gebruik te maken van alternatieve grondstoffen is een belangrijke overweging.

In de wereld van active wear is deze trend al veel langer te zien. De katoenen hockey polo is al lange tijd geleden ingeruild voor een synthetische variant met een beter vocht- en temperatuur regulerend vermogen en bovendien geeft de toevoeging van bijvoorbeeld elastan meer bewegingsvrijheid. Nadat deze slag gemaakt werd in de wereld van sports, werd sportkleding ook steeds meer buiten de sportschool gedragen en onderdeel van het “normale” straatbeeld. De “workout meets fashion look” werd de nieuwe norm, met comfort als rode draad.

De trend naar meer en meer comfort dressing zet zich nu ook door naar de wereld van dress en smart casual. Los van de mix en match mogelijkheden, waarbij verschillende kledingstijlen steeds meer hybride, gecombineerd gedragen worden, zien we nu ook de opmars van technische garens en doeken in bijvoorbeeld pakken, jasjes en shirts.

Tech capsule collectie Profuomo

De innovatie zit dus met name in de toepassing van “tech yarns” die hun oorsprong vinden in de wereld van active/sports, maar nu functionele eigenschappen toevoegen aan kleding waarmee je naar je werk gaat of een avondje op stap. Deze ontwikkeling is de laatste twee jaar in een stroomversnelling gekomen door de toename van het thuiswerken. Comfort werd de norm en de grens tussen werk en privé vervaagde meer en meer.

Ook mannenmodemerk Profuomo haalt veel van haar innovatiekracht uit de toepassing van nieuwe materialen. Profuomo maakt al veel langer gebruik van innoverende fabrics en tech yarns die functionaliteit en draagcomfort toevoegen aan de collectie. Een goed voorbeeld daarvan is het “Japanese knitted dress shirts”. Dit shirt ziet eruit als een overhemd, maar heeft het draagcomfort van een T-shirt. Door gebruik te maken van een breisel in plaats van een weefsel, ervaart de drager maximale bewegingsvrijheid. De toepassing van een mix van katoen met tech yarn zorgt voor goede vocht opnemende en thermische eigenschappen. Daarnaast hoef je dit shirt nooit te strijken en kreukt het niet tijdens het dragen, wat ook prettige bijkomstigheden zijn.

Deze eigenschappen worden allemaal behaald door te werken met innovatieve tech yarns en fabrics die hun oorsprong hebben in de wereld van sports. Niet voor niets staat Profuomo vandaag de dag voor “Ti

