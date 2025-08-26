Technische outdoor jassen: waterdicht, winddicht en ademend uitgelegd

Moderne technische outdoorjassen combineren waterdichtheid en winddichtheid met ademend vermogen dankzij geavanceerde materialen en constructies. De belangrijkste eigenschappen, van volledig waterdicht tot waterafstotend, winddicht en ademend, worden hieronder uiteengezet, evenals de technologieën die deze prestaties mogelijk maken. Want weet iedereen nou echt waar het verschil ligt?

Waterdicht vs. waterafstotend

Een jas heet waterdicht als deze neerslag volledig buiten houdt, ongeacht hoe lang of hard het regent. Dit prestatieniveau wordt meestal aangeduid met de waterkolom: hoe hoger deze waarde (in millimeters), hoe beter de regenbestendigheid. Technische outdoorjassen bieden vaak 10.000 mm of meer, terwijl extreme expeditiemodellen 20.000–30.000 mm bereiken.

Waterafstotend (ook wel waterbestendig) betekent daarentegen dat de buitenstof water laat afparelen, maar bij langdurige blootstelling uiteindelijk vocht zal doorlaten. Zo’n materiaal is prima bij een korte bui, maar zal lekken als het doornat raakt.

Daarom combineren geavanceerde regenjassen een waterdicht membraan met een duurzame, waterafstotende DWR-coating op de buitenlaag. Deze coating zorgt ervoor dat regendruppels van de stof afrollen zonder in de vezels te dringen. Belangrijk detail: zo’n DWR-slijtage neemt af door vuil, wrijving en wassen, en moet daarom regelmatig opnieuw worden geïmpregneerd om effectief te blijven.

Winddichtheid

Bescherming tegen wind is net zo cruciaal, want een gure wind kan je snel doen afkoelen (windchill). Een volledig winddichte jas blokkeert de wind en voorkomt dat koude lucht de isolerende laag onder je kleding wegkoelt.

In de praktijk geldt dat een echt waterdichte hardshell automatisch ook winddicht is. Zulke membranen laten vrijwel geen lucht door. Softshells daarentegen zijn vaak windresistant, ze houden 80 tot 95 procent van de wind tegen, maar zijn dus niet volledig winddicht.

Credits: Tenson

Ademend vermogen

Naast bescherming van buitenaf moet een goede outdoorjas ook van binnen droog blijven. Het ademend vermogen van een jas is de capaciteit van het materiaal om transpiratievocht in dampvorm af te voeren. Wie intensief beweegt in een niet-ademende regenjas wordt van binnen onvermijdelijk klam.

Daarom maken technische regenjassen gebruik van microporeuze membranen of coatings die wel waterdamp doorlaten, maar niet de grotere waterdruppels. Dit wordt vaak uitgedrukt in:

MVTR-waarde (Moisture Vapour Transmission Rate) : hoeveel gram waterdamp per m² in 24 uur kan ontsnappen. Een waarde van 10.000 g/m²/24h of meer wordt gezien als zeer ademend.

: hoeveel gram waterdamp per m² in 24 uur kan ontsnappen. Een waarde van 10.000 g/m²/24h of meer wordt gezien als zeer ademend. RET-waarde (Resistance to Evaporative Heat Transfer) : de weerstand die het materiaal biedt aan dampdoorlaat. Hoe lager het getal, hoe beter ademend (RET < 6 = uitstekend, 6–13 = goed).

Ook Tenson’s eigen MPC™-laminaat werkt volgens dit principe, waar regen van het oppervlak af parelt terwijl vocht van het lichaam naar buiten wordt afgevoerd, waardoor het kledingstuk kan “ademen” tijdens intensieve activiteiten.

MPC Technology Credits: Tenson

Voor zeer intensieve inspanningen kiezen buitensporters vaak voor een softshell in plaats van een hardshell; zo’n jas is meestal slechts waterafstotend, maar heeft een veel hoger ademend vermogen waardoor condensvorming wordt voorkomen.

Materialen en technologieën

Er zijn twee belangrijke manieren om een jas waterdicht én ademend te maken: via een los membraan onder de buitenstof (zoals Gore-Tex®) of via een dunne coating aan de binnenzijde van de stof. Een microporeus membraan is meestal duurzamer, maar beide technieken leveren een wind- en waterdichte, ademende constructie op. Daarnaast worden bij goede regenjassen alle naden getapet (afgedicht met hittegevoelige tape) om te voorkomen dat op die kwetsbare plekken water binnendringt.

Gore-tex jacket Credits: Regina Henkel / FashionUnited

Verder zorgen details zoals waterdichte ritsen, een goed aansluitende capuchon en ventilatieritsen onder de armen voor extra bescherming én meer draagcomfort. Het eindresultaat is een functionele buitenjas die klaar is voor alle weersomstandigheden, zonder concessies te doen aan comfort. Of er gekozen word voor een hardshell voor maximale bescherming of een softshell voor ademend vermogen tijdens intensieve activiteiten: de juiste jas hangt af van de gebruikssituatie.

Dit artikel is in partnerschap met Tenson voortgezet. Voor meer informatie over Tenson, bezoek de merkpagina.