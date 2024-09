Teens takeover: TYGO & vito brengt nieuwe lijn voor tieners

Kindermerk TYGO & vito groeit mee met zijn doelgroep en lanceert een spannende tienerlijn met primeur: Winterjassencollectie 2024. Met de lancering van hun eerste collectie en de vooruitzichten voor de zomercollectie van 2025, bevestigt het merk zijn positie in de markt voor actieve en modebewuste tieners.

FashionUnited sprak Esther Vens, designer bij Tygo & vito, over de lancering van de nieuwe lijn en het aanspreken van de doelgroep.

De stap naar tienermode

“De beslissing om een tienerlijn te lanceren was een logische stap, voortkomend uit de groeiende vraag vanuit de markt.”, zegt Esther, die deze kans voor het grijpen zag. Haar eigen ervaring met tieners, in combinatie met signalen uit de branche, maakte duidelijk dat de markt behoefte had aan modieuze en toegankelijke kleding voor jongeren die de kindermode ontgroeid zijn, maar nog niet klaar zijn voor volwassen mode.

Credits: TYGO & vito

De nieuwe lijn richt zich op tieners die een actieve levensstijl hebben en zich comfortabel willen voelen in wat ze dragen, zonder direct te kiezen voor merkkleding. De kleding is ontworpen met een mix van casual en sportieve invloeden, geïnspireerd door athleisure en streetwear merken, maar met een eigen twist om een aanbod te creëren in het midden tussen kindermode en volwassen kleding. “Wat we vooral ook belangrijk vinden, is om de doelgroep aan te spreken op waar ze goed in zijn, en hen aan te moedigen hun hobby's en talenten door te zetten."

SS25 Credits: TYGO & vito

Wholesale succes en toekomstperspectief

De wholesale voor SS25 loopt momenteel, met de mogelijkheid om tot eind september in te kopen. De collectie is goed ontvangen door grote partners zoals Wehkamp en andere retailers die zich richten op een bredere doelgroep dan alleen kinderen.

De distributie van de SS25 collectie omvat onder andere Nederland, België en Duitsland, met enkele strategische partners in andere markten. De collectie zelf die draait rond het thema "Catch Your Fire", speelt in op zelfexpressie en een energieke vibe. Met frisse kleuren zoals blauw en groen, gecombineerd met klassieke neutralen, spreekt de collectie jongeren aan om hun eigen statement te maken.

SS25 Credits: TYGO & vito

"We begrijpen dat tieners hun eigen mode-identiteit willen ontwikkelen en uiten. Onze tienerlijn weerspiegelt deze behoefte en biedt tieners toffe items die hen helpt hun unieke stijl te omarmen," aldus Esther en team TYGO & vito.

TYGO & vito's uitbreiding naar tienermode is niet alleen een strategische zet, maar ook een stap voor het merk om in te spelen op de veranderende behoeften van hun groeiende doelgroep. SS25 is tot eind september in te kopen, en de Winterjassen collectie is momenteel verkrijgbaar online en bij retailers.