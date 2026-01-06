Tenson FW26: Klaar voor de bergen, waar je ook gaat.

Vraag een wintersporter naar een gemiddelde dag op vakantie en je krijgt meestal een lach. Die bestaat niet. De dag start vroeg, het weer verandert, je gaat van piste naar dal, even het dorp in, daarna toch weer omhoog. En soms eindigt het niet bij skiën, maar gewoon in tijd buiten. Van après tot wandeling of een extra rondje door de sneeuw.

Tenson FW26 is gemaakt voor die dynamiek. Dit is skiwear die de dag volgt. Beschermend wanneer het moet, comfortabel wanneer het kan, en met een uitstraling die ook buiten de piste logisch aanvoelt. Performance als basis

De technische basis is helder en sterk. Ook dit seizoen werkt Tenson met zijn bekende MPC materialen, met MPC Extreme X als absolute high end optie binnen het assortiment. Dat betekent bescherming tegen wind en sneeuw, gebouwd voor intensief gebruik en ontworpen om bewegingsvrijheid te behouden. Voor consumenten geeft dat vertrouwen. Voor retailers betekent het een collectie met een duidelijke performance identiteit, gebaseerd op technologie die zich al jaren in alpine omstandigheden bewijst.

Credits: Tenson

Clean design met slimme details

Het kleurbeeld is geïnspireerd op de omgeving waar de collectie thuishoort. Bergen, rotsen, winterlicht en sneeuwvlaktes. Natuurlijke tinten zorgen voor een rustig en premium geheel zonder saai te worden. Er is genoeg variatie om meerdere looks te bouwen, maar alles blijft goed mixen binnen het assortiment.

Ook de silhouettes houden het clean. Jassen en broeken met lichte isolatie vormen de kern. Functionele details zoals waterafstotende ritsen, strategisch geplaatste zakken en slimme afwerking zijn aanwezig, maar discreet geïntegreerd. Dit maakt FW26 bijzonder geschikt voor de klant die performance zoekt, maar zich ook graag comfortabel en stijlvol beweegt buiten de piste.

Gemaakt om lang mee te gaan

FW26 richt zich op wintersporters die hun uitrusting zien als een investering. Kleding die meerdere seizoenen meegaat en er ook na intensief gebruik goed blijft uitzien. De combinatie van sterke materialen en een tijdloze uitstraling maakt de collectie minder trendgevoelig, precies waar veel klanten naar op zoek zijn.

Voor retailers betekent dit een assortiment dat rust en vertrouwen uitstraalt, met een verhaal dat makkelijk te vertellen is en producten die logisch bij elkaar passen.