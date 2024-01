Tenson onder X-tend in de Benelux: Een nieuw tijdperk van outdoor innovatie

In het Zweedse Varberg begon Tenson als een merk dat een actieve levenswijze vertegenwoordigde, diep verankerd in de natuur en avontuur. Met een onwrikbare focus op vakmanschap, streven de collecties van Tenson naar een harmonieuze fusie van design, materialen en technologie. Hun producten zijn ontworpen om de uitdagingen van de natuur te trotseren, van extreme weersomstandigheden tot avontuurlijke expedities.

De recente overname door New Wave Group en de integratie binnen X-tend, het operationele bedrijf van NWG, opent nieuwe deuren voor Tenson. Deze stap markeert het begin van een innovatief tijdperk in de Benelux, waarbij X-tends expertise in marketing en distributie Tenson's aanwezigheid in de markt aanzienlijk uitbreidt. De focus komt hierbij te liggen op een jongere, modebewuste en milieubewuste doelgroep, een strategische verschuiving die het merk dichter bij de hedendaagse consument brengt.

Tenson. Credits: X-tend

Adri Zwarthoff, CEO van X-tend, spreekt vol lof over Tenson: "We verwelkomen een merk met een heritage, a true story. Deze heritage maakt het aantrekkelijk om Tenson een nieuwe positionering te geven die het verdient op basis van kwaliteit en functionaliteit. Tenson is een prachtig merk met een rijke historie en nu is het aan ons om deze reis voort te zetten en uit te breiden. The journey continues."

Sander Fixe, Marketing Manager bij X-tend, benadrukt de vernieuwde strategie: "Ons doel is om aan het merkimago te bouwen met een focus op de jongere doelgroep. We zullen een sterke combinatie tussen functie en fashion (design) integreren in onze marketing-communicatie, terwijl we de rijke geschiedenis van het merk als fundament gebruiken."

Tenson. Credits: X-tend

De samenwerking tussen X-tend en Tenson belooft een verrijking voor de outdoor kledingmarkt in de Benelux. X-tends expertise in het vermarkten van merken en hun verfijnde distributienetwerk, gecombineerd met Tenson's rijke erfgoed en kwalitatieve producten, creëren een krachtige synergie. De vernieuwde focus op het verjongen van het merkimago, het bereiken van een breder publiek, en het benadrukken van duurzaamheid in producten en bedrijfsvoering, belooft een frisse wind in de outdoor sector.

Deze strategische samenwerking streeft ernaar om Tenson's positie als een toonaangevend outdoor merk te versterken, terwijl het tegelijkertijd inspeelt op de groeiende vraag naar duurzame en modieuze kleding. Met de gezamenlijke kracht van Tenson en X-tend, is de toekomst van outdoor mode in de Benelux veelbelovend, gekenmerkt door innovatie, duurzaamheid en een diepe verbondenheid met de natuur.