Tenson SS27: ‘Hikari', het seizoen gevormd door licht

De grens tussen buiten, reizen, werk en vrije tijd vervaagt. Een wandeling in de natuur, een treinrit, een dag in de stad. Steeds vaker in dezelfde outfit. Consumenten willen kleding die in al die momenten meebeweegt. Tenson SS27 speelt daar gericht op in, onder het overkoepelende thema ‘A Way of Living'.

Het seizoen draait om ‘Hikari – Shaped by Light’, naar het Japanse woord voor licht. Het staat voor helderheid, vernieuwing en vooruitgang. Langere dagen, zachter licht, het gevoel van een nieuw begin. Dat zie je terug in het ontwerp én in de kleuren.

Functie als fundament, lifestyle als richting

Geïnspireerd op Japans outdoordesign. Technische prestaties, maar met een rustige, moderne uitstraling. Functionaliteit blijft de basis. Alleen vertaald naar eigentijdse silhouetten, verfijnde details en een complete garderobe voor de hele dag. SS27 is een natuurlijke evolutie: veelzijdige kleding die comfort, duurzaamheid en prestaties samenbrengt met een lifestyle-uitstraling.

Materialen dragen het verhaal. Lichtgewicht technische stoffen, gecombineerd met zachtere texturen en comfortabele constructies. Bescherming en bewegingsvrijheid, de hele dag door. De silhouetten worden moderner, met soepele materialen en eigentijdse proporties.

Ook de kleuren volgen het thema van licht en beweging. Bij dames: sand, brown en black als basis, met zachte accenten in pink en light purple. Bij heren: light grey, sand, blue en black, met taupe green als accent dat het outdoorkarakter versterkt. De uitstraling blijft Scandinavisch, modern en toegankelijk.

Hero pieces voor de winkelvloer

Voor retailpartners liggen de kansen bij lichte jassen, functionele outerwear, travel- en outdoorbroeken, technische tussenlagen en casual tops. De lichtgewicht jacks en veelzijdige layering pieces zijn de hero-producten van het seizoen. De collectie is opgebouwd als een complete garderobe. Alles combineert moeiteloos, van een wandeling in de natuur tot een dag in de stad.

En die koers zet door. Tenson is geworteld als outdoormerk, maar verschuift richting een bredere ‘A Way of Living'-benadering. Functionaliteit als fundament, het dagelijks leven als vertrekpunt. Voor retailers betekent dat een sterk en herkenbaar merkverhaal. Tenson groeit van traditioneel outdoormerk naar een merk dat staat voor veelzijdigheid, beweging en een moderne manier van leven.