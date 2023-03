Tentoonstelling ‘Shifting the Narrative’: Een ode aan de zwarte man in de mode-industrie

Een tentoonstelling over de zwarte man in de mode-industrie. De gelaagdheid van de zwarte man wordt onder een vergrootglas gelegd: enerzijds toont het de kwetsbaarheid, anderzijds toont het zijn kracht. Met tentoonstelling ‘Shifting the Narrative’ hoopt curator Noukhey Forster bij te dragen aan het narratief van de zwarte man in de modewereld.

De expositie opent dinsdag 14 maart haar deuren voor publiek. FashionUnited brengt die dag een bezoek aan de tentoonstelling die geëxposeerd staat in OSCAM (Open Space Contemporary Art Museum) in het Amsterdamse Bijlmer-centrum. Bij binnenkomst kan men niet om ‘Shifting the Narrative’ heen. Een catwalk-vormige area neemt de bezoeker onmiddellijk mee in Forster’s werken. De ‘modeshow’ opent met drie creaties die het overkoepelende thema toelichten: Volumineuze creaties met vloeiende lijnen en zachte vormen staan voor de gelaagdheid van de zwarte man. Het volume staat voor de kracht, trotsheid en het streven naar emancipatie. De vloeiende lijnen en zachte vormen tonen de kwetsbaarheid die volgens Forster vaak vergeten wordt en die de zwarte man zélf niet vaak genoeg toont. Het resulteert in een zwarte omvangrijke, leerachtige cropped-jas waarbij de capuchon over het hoofd wordt gedragen en golvende leren beencreaties- de Ohim-chaps. “Dit toont mijn wens voor de zwarte man binnen de mode-industrie: ik hoop dat hij zich comfortabel voelt en zijn expressie kan uiten”, vult Forster aan.

‘Shifting the Narrative’ draagt bij aan het narratief van de kwetsbare zwarte man

Oscam toont ‘Shifting the Narrative’ in samenwerking met Ohim- het platform dat is 2016 werd opgericht door Forster. De curator en oprichter van Ohim vertelt al lopende langs zijn creaties over zijn passie voor mannenmode en de mode-industrie. “Een aantal jaar geleden merkte ik dat de zwarte man onvoldoende aandacht kreeg binnen de mode-industrie en daarbuiten. Ohim viert nieuwe en onbelichte verhalen door media, mode en kunst te creëren en te cureren met een sterke focus op de vertegenwoordiging van mensen van kleur in herenmode”, vertelt Forster onder het genot van een dankje. Ohim biedt ruimte voor het creëren van nieuwe verhalen en het herdefiniëren van de zwarte man in de mode-industrie.

Na de drie creaties die de modeshow opende, passeren werken van negen modelabels die hun hart hebben liggen bij de zwarte community de revue. Werken die misschien wel van de meest opvallende kleuren zijn voorzien, zijn die van de Ghanees-Britse ontwerper, eveneens oprichter van Palmwine Icecream (PWIC), Kusi Kubi, die zijn creaties speciaal voor deze tentoonstelling liet overvliegen uit Ghana, West-Afrika. Zijn werken geven een weerwoord op de ingetogen zwarte man. Het uit zich in een fel turquoise jas met een geupcyclede leren broek die is aangevuld met denim. Daarna volgen creaties met oranje-tinten en koeienvlekken. Kubi vertaalt zijn roots naar de mode van het hier en nu.

Tentoonstelling 'Shifting the Narrative' in OSCAM. Beeld: OSCAM / OHIM / Almichael Fraay

Een andere zwarte mode-ontwerper die van upcyclen houdt is de jonge Denzel Veerkamp. Ook zijn creaties komen voorbij op de catwalk. Hij vraagt aandacht voor zijn zoektocht naar zijn identiteit tussen de twee culturen waarmee hij werd opgevoed.

Iets wat opvalt wanneer bezoekers over de catwalk langs diverse werken lopen, is de enorme spiegel die bezoekers dwingt eens naar zichzelf te kijken. “Iedereen mag er zijn, dus kijk jezelf eens diep in de ogen aan en wees trots”, vertelt Forster. Aan de andere kant weerspiegelt het de ogen die continue op de zwarte man gericht zijn binnen de mode-industrie. Het voegt een extra lading aan de tentoonstelling toe.

Een onderwerp waar zwarte mode-ontwerpers aandacht aan besteden, en wat duidelijk naar voren komt in de tentoonstelling, is het milieu. Zo wordt aandacht besteed aan het upcyclen van kleding en verwerkt modelabel Botter zijn milieu-attentie in de vormgeving van zijn merk. De oprichter van het modemerk, Rushemy Botter, is afkomstig van Curaçao en is tegen vervuiling van de oceaan. Zo liet hij tijdens een modeshow modellen over de catwalk lopen met opvallende objecten, zoals duikbrillen en een plastic zak gevuld met water om de armen van modellen gewikkeld. In de tentoonstelling vertegenwoordigen de kleuren van zijn creaties het schoonhouden van de oceaan en de vervuiling van de mode-industrie. Een oceaan blauw pak met crackled patronen trekken de aandacht van de bezoeker. Of is het de roze fluffy stoel over de schouder van de mannequin die de aandacht steelt?

Tentoonstelling 'Shifting the Narrative' in OSCAM. Beeld: OSCAM / OHIM / Almichael Fraay

Wat niet onopgemerkt mag blijven is de één-minuut-durende video in de researchruimte waar danser Jeffrey Loewenicht de expressie van de zwarte man in de mode-industrie uit in een indrukwekkende dans die woede, verdriet, hoop en trotsheid losmaakt door snelle armbewegingen die afwisselen met langzame, soepele bewegingen. De worsteling van een plek in de mode-industrie voelt men tot op het bot. De spiegel in de ruimte bootst de ogen die in de rug van de zwarte man branden na. Want, alles wat de zwarte man onderneemt binnen de mode-industrie ligt immers onder een vergrootglas, vertelt Forster. “Althans, zo voelt het.”

Daarnaast toont de ruimte portretten van negen mode-ontwerpers die spreken over hun leven, carrière en het binnenstappen binnen in mode-industrie. De zwarte mode-ontwerpers geven een kritische kijk op de industrie waarin zij werken en spreken hun hoop voor de toekomst uit.

Tentoonstelling 'Shifting the Narrative' in OSCAM. Beeld: OSCAM / OHIM / Almichael Fraay

Het einde van de catwalk toont creaties van diverse ontwerpers. Naast de outfits van The New Optimist en Bianca Saunders, die beide veel kleur bevatten en staan voor de expressie van de zwarte man, is er het werk van modelabel Cruèl die juist bruintinten bevat maar desalniettemin de uitbundigheid van de zwarte man weergeeft. Gewaagde outfits laten zien dat hij er mag zijn. Crop tops worden afgewisseld met een hoge col, wijd uitlopende mouwen en een witte broek waarvan het zwarte Cruèl-label op het kruis is geborduurd. Alle kledingstukken bevatten bovendien een label met de tekst ‘express yourself’.

Naast de genoemde modelabels en ontwerpers toont de tentoonstelling ook werken van Filling Pieces en Patta x Bodil Ouédraogo. De boodschap van ‘Shifting the Narrative’ is duidelijk. De zwarte man mag er zijn, is veelzijdig en hoeft niet bang te zijn om zichzelf te uiten. De tentoonstelling tilt het narratief van de kwetsbare zwarte man naar een ander niveau.

De tentoonstelling is gratis te bezoeken van 14 maart tot en met 8 juni 2023 in OSCAM aan Bijlmerplein 110 te Amsterdam.