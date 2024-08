Terug naar de basis: Alchemist SS25

Terugkeren naar de essentie en fundamentele waarden van je merk; voor Alchemist was dit het startpunt voor hun nieuwe SS25 collectie. Als merk heeft Alchemist zich gespecialiseerd in kwalitatieve knitwear en experimentele silhouettes, en de nieuwe collectie weerspiegelt deze kern door een terugkeer naar de essentie waarmee Alchemist hun entree in de markt begon. In een tijd waarin authenticiteit en normen van groot belang zijn, biedt Alchemist een collectie die klassiek is en de geest van het merk belichaamt.

Vertrouwd en toch verfrissend

Het thema van de SS25-collectie is een terugkeer naar de kern. Alchemist heeft zich gericht op wat het merk definieert en waarom het belangrijk is voor zijn klanten. Volgens Alchemist is het in deze tijd essentieel om dicht bij henzelf te blijven en goed te kijken naar wat de waarden van het merk zijn, en daarop verder uit te bouwen. Door de originele materialen en silhouetten te onderzoeken en te herinterpreteren, heeft het merk een collectie gecreëerd die deze kernwaarden viert en zowel vertrouwd als verfrissend nieuw aanvoelt.

Spring Summer 2025 Credits: Alchemist

Alchemist vindt traditioneel inspiratie in het selectieproces van stoffen, een proces dat de basis vormt voor de hele collectie. Voor de SS25-collectie zijn contrasterende materialen en silhouetten gecombineerd om een spannend en soms provocerend samenspel te creëren. Deze weloverwogen selectie resulteert in een collectie die niet alleen esthetisch mooi is, maar ook tot nadenken stemt en aanzet tot discussie.

Zachte kleuren en speciale stoffen

Dit seizoen richt Alchemist zich minder op prints en meer op zachte, pop kleuren zoals licht geel en ijsblauw, die vooral te zien zijn in de bekende hoogwaardige knits van het merk. Gedurfde rode tinten geven de collectie diepte en zorgen voor een sterk visueel accent. Deze kleuren bieden klanten een fris, levendig palet voor de overgang van het koudere seizoen naar de zomer.

Spring Summer 2025 Credits: Alchemist

De keuze van stoffen en het ontwerp van bijpassende sets spelen een centrale rol in de SS25-collectie. Alchemist heeft poplin-stijlen ontworpen die als set gedragen kunnen worden maar ook apart: veelzijdige stukken die talloze styling opties bieden. Tencel denim is ook verwerkt in de collectie om draagbare en gemakkelijk stukken te creëren die zowel praktisch als stijlvol zijn, met duurzame gedachten.

Voor de bedachtzame vrouw

Alchemist ontwerpt voor de bewuste vrouw die waarde hecht aan stijl en positiviteit: ze kiest haar kleding zorgvuldig en maakt er een punt van te weten wat ze koopt en draagt. Alchemist spreekt de klanten aan die bewust leven en hun stijl zien als een uitdrukking van hun waarden rondom reflectieve en duurzame consumptie.

Spring Summer 2025 Credits: Alchemist

Een kijkje in de toekomst

Voor het komende seizoen is Alchemist vooral enthousiast over de innovatieve silhouetten die worden geïntroduceerd. Het merk is van plan om deze ontwikkelingen uit te breiden en alle aspecten te versterken. Er komt een nieuw logo en er staan spannende samenwerkingen op stapel, die de plannen om de wereld van Alchemist uit te breiden en nog meer vrouwen te inspireren, benadrukken.