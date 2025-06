Terugblik: Kering viert de modecreaties van Demna Gvasalia voor Balenciaga

De tentoonstelling “Balenciaga by Demna” is te zien in het hoofdkantoor van Kering. De tentoonstelling, die loopt tot en met 9 juli 2025, blikt terug op de carrière van Demna Gvasalia als artistiek directeur van modehuis Balenciaga, van 2015 tot 2025.

De installatie heeft een kruisvorm en een bijna religieuze uitstraling. De tentoonstelling begint met een kopie van de eerste e-mail tussen Balenciaga en Demna, waarin het merk aangeeft niet geïnteresseerd te zijn in zijn diensten. Ironisch genoeg laat “Balenciaga by Demna” zien hoe de Georgische ontwerper een origineel artistiek veld heeft gecreëerd. Hij wist het modehuis te onderscheiden van andere luxemerken en maakte er een hypermodern merk van.

Uit de tentoonstelling blijkt dat zijn belangrijkste inspiratiebron alledaagse voorwerpen zijn, waaraan hij een luxe dimensie geeft: paspoorten, instapkaarten, dollars, boodschappentassen en, het meest opvallend, een zak chips Spicy Chili, die een tas is geworden.

Het creatieve proces van elk item (accessoire of kledingstuk) wordt door Demna zelf uitgelegd via een audiotour. Over de chips vertelt hij dat hij ooit in de studio aankwam en, omdat hij geen tas had, zijn spullen in deze verpakking had gestopt, wat de marketeers op ideeën bracht.

Een ander fundamenteel aspect van zijn stijl, dat voortvloeit uit het vorige, is hergebruik. Een principe dat hij ongetwijfeld heeft overgehouden aan zijn ervaring bij Margiela. Een jurk gemaakt van een verzameling bh’s, een jas gemaakt van gebruikte leren laarzen, T-shirts of hoodies die samengevoegd zijn tot een jurk, cowboylaarzen die een tas zijn geworden, het zijn allemaal inspirerende voorbeelden van upcycling.

“Demna by Balenciaga”

Dan zijn er de iconische stukken zoals de Speed Trainer (2017). “Dit is de eerste sneaker die we bij Balenciaga hebben gemaakt. Hij heeft een technische schacht als een sok, bevestigd aan een ultralichte zool”, legt Demna via voice-over uit. “Ik wilde een sneaker die je gewoon kon aantrekken zonder veters te hoeven strikken of iets dergelijks. Gewoon een makkelijke, praktische en comfortabele schoen. Sindsdien is het een product geworden dat onze manier van schoenen ontwerpen volledig heeft veranderd en heeft geleid tot een geheel nieuwe esthetiek voor sneakers wereldwijd.”

Of de Haute Couture-klokkenjurk van stijf guipure. “Er zijn geen zichtbare structurele elementen, behalve een paar onzichtbare draden aan de binnenkant, waardoor de vorm van het silhouet echt gemodelleerd kan worden, geïnspireerd door de schilderijen van Velázquez. De jurk is zo vloeiend en naadloos mogelijk ontworpen en gemaakt en vervolgens gevormd met een techniek die ‘blocking’ heet, een proces dat bijna oneindig lang duurde”, aldus Demna.

De verwijzingen naar sportkleding en werkkleding zijn duidelijk aanwezig, evenals de gedeconstrueerde pakken met brede schouders. Maar er wordt natuurlijk niets gezegd over de negatieve publiciteit rond Balenciaga. Het bezoek eindigt met een ‘merci’ van de ontwerper, in het Frans, en het publiek krijgt een catalogus in de vorm van een tijdschrift, met daarin alle tentoongestelde stukken.

Het vervolg van zijn carrière bij Kering, als artistiek directeur van Gucci, wordt getoond met een tas uit de Gucci × Balenciaga-samenwerking “Hacker Project” (2021). Op het monogram van het voormalige Italiaanse modehuis staat “This is not a Gucci bag”. Wat wordt de volgende it-bag van Gucci? Het antwoord volgt nog.

