Tessa Koops: FW23 dames collectie. Kleurrijke combinaties met comfortabele pasvorm

Deze nieuwe Cool Creations Fall/Winter 23' collectie zit vol met met mooie prints. De stijl van Tessa Koops is te omschrijven als Hippie Chic; kleurrijk, vrolijk, opvallend met een Bohemian touch. Dit in combinatie met haar comfortabele vrouwelijke pasvorm zal de collectie veel dames blij gaan maken.

Most loved designs

Typerende items in de collecties van Tessa zijn de zwierige wikkeljurken, kleurrijke blouses met mooie details, en vrouwelijke rokken. Maxi dresses van Tessa zijn altijd een groot succes, maar terug in het modebeeld zijn de kortere jurken en rokken, naast maxi is mini dus ook een belangrijk mode item voor het nieuwe silhouette. Leuk in combinatie met een panty en mooie laarzen.

Power Suits

Naast haar populaire fluwelen pakken zijn er nu ook variaties met een wat sportiever uiterlijk, maar nog steeds bohemian en vrouwelijk. Een mooie blazer of gilet in combinatie met een flare of straight broek, is een outfit die Tessa zelf ook graag draagt."Het leuke van een pak is dat je het eindeloos kan combineren, je kan het dragen als set, maar ook los van elkaar met andere items'' In de nieuwe collectie zitten meerdere gave pakken waaronder een krijtstreep pak, maar dan wel één met een knipoog.

Beeld: Tessa Koops

Stunning Prints

Tessa Koops staat bekend om haar mooie opvallende prints. Prints die je in de nieuwe collectie voorbij zal zien komen zijn gekleurde ruiten, bloemen, en prints met een retro vibe. Ook de trendkleur burned orange zie je veel in de nieuwe designs. De items van Tessa Koops zijn gemaakt van mooie materialen als viscose stretch, chiffon en zacht fluweel. Ook wordt er vaak gebruik gemaakt van een combi van verschillende materialen per item, wat luxe uitstraalt.

The coat is back

De items uit de nieuwe collectie zijn goed met elkaar te combineren, mixen & matchen zorgt voor de meest unieke looks, more=more. De collectie is veelzijdig te dragen, leuk als vrolijke outfit op de werkvloer maar ook perfect voor een avondje uit. In de nieuwe fall winter collectie gaat Tessa ook weer terug naar waar het label mee begon; jassen maken. In de collectie zitten early season jassen van prachtig glanzende brokaat stof en mooie jacquards. Deze jassen zijn echte eye catchers!

Wil je onze items bekijken?

Kom langs bij de Modefabriek op 22 & 23 januari, wij staan in hal B, stand 214. Je bent van hárte welkom! Of maak een afspraak om langs te komen bij onze showroom.

Tessa Koops: Office/Showroom Z-NL Kon. Wilhelminaplein 13, Toren 1 etage 12, 1062 HH Amsterdam Contact: +31 (0) 6 14 35 99 12 / [email protected]

MFLabels: Monique Fontijn, Agent N-NL (Showroom 1.1.4) Kon. Wilhelminaplein 13, Toren 1 etage 12, 1062 HH Amsterdam Contact: +31 (0) 6 31 762 176

Boutique Herenstraat 29, 1015BZ Amsterdam

Studio Herenstraat 15C, 1015BX Amsterdam