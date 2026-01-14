Tessa Koops FW26: een collectie voor de lange nazomer, gepresenteerd op Modefabriek

FW26 voelt bij Tessa Koops minder als een seizoen en meer als een gemoedstoestand, waarin laagjes, vrijheid en persoonlijkheid centraal staan. Tijdens Modefabriek presenteert de ontwerpster een collectie die is geïnspireerd op de lange nazomer, een overgangsperiode waarin temperatuur, mood en bewegingsvrijheid belangrijker zijn dan het klassieke idee van herfst en winter.

Van seizoensdenken naar temperatuur en mood

De FW26-collectie is geïnspireerd op warmere najaarsdagen en het veranderende reisgedrag van de consument. “We zien dat seizoenen verschuiven,” vertelt Koops. “Extreme winters zijn kort en commercieel gezien minder relevant voor onze collectie. Tegelijkertijd blijven zomers wel warm, maar anders.” Het resultaat is een gelaagde collectie die langer door te dragen is, waarin styling draait om combineren en aanpassen aan temperatuur in plaats van kalender. Deze ontwikkeling sluit aan op eerdere seizoenen, maar krijgt in FW26 nadrukkelijker vorm.

Materialen, contrasten en een nieuw denimverhaal

Materiaalkeuze speelt een sleutelrol dit seizoen. Koops werkt met contrasten, zoals mat versus glanzend, stoer tegenover elegant. De collectie wordt opgebouwd met rijke aardetinten, koele blauwe kleuren en een veelzijdig groen pallet. Denim en viscose vormen daarnaast belangrijke pijlers binnen de collectie. Vooral denim markeert een nieuwe stap voor het merk. Voor FW26 introduceert Tessa Koops voor het eerst jeans in drie verschillende fits, elk uitgevoerd in twee wassingen en kleurvarianten, gemaakt met stretch comfort en duurzame kwaliteit. “Denim geeft ruimte om te experimenteren,” zegt Koops. “Juist in details en afwerking.”

Credits: Tessa Koops

Silhouet, key pieces en commerciële focus

Het silhouet blijft herkenbaar vrouwelijk, maar krijgt meer volume, zowel aan de boven- als onderzijde. Tegelijkertijd blijft er altijd een slank focuspunt in het silhouet behouden. Denk aan een strak colbert met een wijde broek, een bomber met een slanke pantalon of een tailleriem die het geheel balanceert. Jurken en tops blijven de sterkste categorieën voor het merk, met daarnaast een solide positie voor pakken. Tops zijn daarbij commercieel het meest relevant voor het najaar, passend bij het koopgedrag van de consument.

Voor vrouwen met eigen smaak

FW26 is ontworpen voor vrouwen die weten wat ze willen en bewust kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit. Voor vrouwen die bewegen, reizen, dansen en genieten van een actief sociaal en cultureel leven. De collectie houdt rekening met verschillende lichaamstypes en is bedoeld om iedere vrouw op haar best te laten voelen: krachtig, zelfverzekerd en authentiek.

Credits: Tessa Koops

Vooruitblik voor partners

Voor wholesale-partners betekent FW26 een collectie die is ontwikkeld met aandacht, passie en commerciële haalbaarheid. Met marges tussen 2.6 en 3.0 biedt het merk gezonde kansen voor groei. Tessa Koops blijft bouwen aan collecties die niet alleen visueel sterk zijn, maar ook inspelen op veranderende behoeften, met oog voor kwaliteit, duurzaamheid en langdurige relevantie.

Ontdek de nieuwe collectie van Tessa Koops op Modefabriek bij stand 742.