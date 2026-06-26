Tessa Koops SS27: Spaanse energie in print en kleur, voor vrouwen die durven

Veel winkelrekken lijken op elkaar. Tessa Koops niet. In een markt vol vergelijkbare collecties zoeken retailers naar merken die echt iets toevoegen: aan het assortiment, de winkelbeleving én de omzet. Tessa Koops is zo'n merk.

Sinds 2012 bouwt Tessa Koops aan een label met een onmiskenbaar DNA: uitgesproken prints, vrouwelijke silhouetten en een pasvorm waar klanten keer op keer voor terugkomen. Het merk werkt al meer dan twaalf jaar met dezelfde productiepartner: kwaliteit en consistentie zijn geen bijzaak, maar de basis van alles wat het maakt.

Een collectie die verkoopt

De kleding spreekt een vrouw aan die bewuste keuzes maakt. Ze volgt geen trends blindelings, maar kiest voor stukken met karakter. Ze koopt minder, maar beter, en wil iets dragen wat haar opvalt. Dat merken retailers direct op de vloer: klanten grijpen ernaar, passen het en kopen. De reacties spreken voor zich. "De pasvormen zijn zo goed dat iedereen er heel erg blij van wordt", aldus een retailer.

Credits: Tessa Koops

Credits: Tessa Koops

Roots die het verschil maken

Het merk is geen marketingverhaal, maar een echt verhaal. Opgegroeid in Spakenburg en geïnspireerd door de klederdracht van haar oma's, begon Tessa Koops op haar twaalfde al zelf kleding te naaien. Die authenticiteit zit in elk stuk: de prints, de kleurencombinaties, de details. Klanten voelen dat, en het vertaalt zich in loyaliteit.

Credits: Tessa Koops

Klaar voor het assortiment

Met twee collecties per jaar, een groeiende boutique in Amsterdam en een sterk online kanaal biedt Tessa Koops retailers een betrouwbaar merk met bewezen verkoopkracht. Voor SS27, geïnspireerd op de mediterrane energie van Spanje, presenteert het label een collectie vol kleur, print en vrouwelijkheid die naadloos aansluit bij wat de klant zoekt.

Nieuwsgierig? De showroom is te vinden op Herenstraat 29 in Amsterdam. Contact loopt via info@tessakoops.com of 06 14359912.