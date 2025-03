Tessa Koops viert 12,5 jaar jubileum: "Mode is beweging, geen hokje"

Tessa Koops viert dit seizoen een bijzondere mijlpaal: haar merk bestaat 12,5 jaar. Wat begon als een droom op jonge leeftijd, groeide uit tot een succesvol modelabel dat bekendstaat om haar eigenzinnigheid, eclectische maar harmonieuze prints en vrouwelijke silhouetten. Met een trouwe klantenkring en een duidelijke visie op mode en ondernemerschap blikt de ontwerpster terug op haar carrière en werpt ze een blik op de toekomst.

Van droom naar realiteit

Al op haar negende wist Tessa dat ze haar eigen modecollectie wilde creëren. “Ik droomde van catwalkshows en had het hele plaatje al voor me: de styling, het haar, de sfeer,” vertelt ze. Toch duurde het even voordat ze de sprong waagde. Na haar studies en jarenlange ervaring bij merken Superstar en CoolCat, voelde 2012 als het juiste moment om haar eigen label te lanceren. “Ik wist nu écht hoe de confectiewereld, retail en productie werkten. Dat gaf me het vertrouwen om mijn eigen koers te varen.”

De evolutie van een ontwerpstijl

Tessa’s signatuurstijl – expressieve prints en vrouwelijke, flatterende pasvormen – heeft zich door de jaren heen ontwikkeld en verdiept. “Ik begon als jassenmerk, maar inmiddels ligt de focus op jurken, tops en andere fashion items.” Waar haar inspiratie in het begin sterk werd gevoed door popiconen zoals George Michael en Madonna, is haar invloedssfeer steeds breder geworden. Muziek en festivals blijven een belangrijke inspiratiebron, maar inmiddels spelen ook retro fashion en interieurdesign een grote rol in haar creatieve proces. Inspiratie kan uit de meest onverwachte hoeken komen, vooral wanneer het afwijkt van de mainstream. “Mode moet verrassen en out-of-the-box zijn.”

Toch merkt ze dat de industrie soms in hokjes denkt. “Mensen zeggen weleens: ‘Dit had ik niet bij jouw merk verwacht.’ Maar juist dát vind ik geweldig. Mode moet in beweging blijven, net als wij als mens.”

De uitdagingen van een modeondernemer

Een merk runnen gaat niet zonder uitdagingen. De productiekant blijft complex: “Elke collectie opnieuw zorgen dat alles op tijd en goed geproduceerd wordt, is niet eenvoudig. Gelukkig werk ik al 12,5 jaar samen met dezelfde producent. Die vertrouwensband is goud waard.” Daarnaast heeft ze geleerd hoe belangrijk het is om vast te houden aan je eigen visie in een industrie die snel verandert. “Mode is veranderlijk, maar dat betekent niet dat je jezelf moet verliezen.” “Het hebben van een eigen en uitgesproken identiteit is daarin ook juist een kracht; zo ben je herkenbaar, en word je gewaardeerd door mensen die ervan houden."

SS25 collectie Credits: Tessa Koops

Klanten waarderen kleur en positiviteit

Tessa’s collecties stralen energie en positiviteit uit, en dat is precies wat haar klanten waarderen. “Mensen voelen zich goed in mijn ontwerpen en krijgen er vaak complimenten op. Dat maakt me trots.” Ook op grote mijlpalen kijkt ze met plezier terug. “Het was fantastisch om mijn ontwerpen te zien in ‘Gooische Vrouwen’, zowel in de serie als in de film. En mijn brandboutique openen in de Herenstraat in 2020 was een belangrijk moment.”

Een ander hoogtepunt was de samenwerking met Mimaki, waarbij haar schilderijen tot leven kwamen als prints op internationale beurzen. “Dat experiment groeide uit tot een commercieel succes. Dit jaar vieren zij hun 50-jarig bestaan en daar ben ik bij in Berlijn op FESPA Global Print Expo, met een speciale collectie.”

De toekomst: Europese uitbreiding

Wat brengt de toekomst voor Tessa Koops? “We werken aan uitbreiding in Europa, met focus op Duitsland en Spanje. Dat gaat gestaag, want ik hou van duurzame groei. Een droom blijft Amerika – een brandboutique in New York en Los Angeles zou geweldig zijn.” Naast internationale ambities speelt ook een maatschappelijke en duurzame visie een steeds grotere rol in haar merk: “niet zozeer in mijn ontwerpen als in de houding tegenover kleding, hoe gaan we daarmee om.”

“Als je een bedrijf runt, vergeet je af en toe wat je daadwerkelijk hebt neergezet. Mijn klanten herinneren me daar aan: aan de schoonheid van mijn merk, en hoe fijn het nou eigenlijk is wat we hebben weten te creëren." Na 12,5 jaar als modeontwerper is haar kijk op mode ook enigszins veranderd. “Ik voel me nu meer creatief ondernemer en zakenvrouw dan alleen ontwerper. Waar ik vroeger alles moest bewijzen, staat het label nu, en daar geniet ik enorm van.”

Tessa Koops 12,5 Jubileum uitnodiging Credits: Tessa Koops

Vier 12,5 jaar Tessa Koops mee

Om deze bijzondere mijlpaal te vieren, nodigt Tessa Koops modeprofessionals, relaties en liefhebbers uit voor een fashion event op 29 maart 2025 bij haar brandstore in de Herenstraat, Amsterdam.