Teva introduceert deze zomer een nieuw icoon binnen haar duurzame S22 collectie: Maak kennis met Zymic

Komende lente viert Teva het seizoen met haar nieuwe "Strap In To"-campagne, waarbij de Teva-community wordt uitgenodigd om mee te doen aan de oneindige mogelijkheden en avonturen van het moderne buitenleven. De campagne moedigt wilde ontdekkingstochten aan en inspireert mensen die hunkeren naar beleving en verbinding, in welke vorm dan ook. De S22-collectie introduceert nieuwe sandalen die geïnspireerd zijn op throwbacks, speelse nieuwe gedetailleerde webbings en frisse versies van oude klassiekers die de innerlijke ontdekkingsreiziger in ons allen oproept.

De Zymic is een prestatiegerichte, comfortabele en duurzaam geproduceerde nieuwkomer van dit seizoen. De Zymic, ook wel Teva's nieuwe moderne icoon genoemd, combineert diverse functies in de meest simplistische vorm, terwijl gebruik wordt gemaakt van top-of-the-line technologie. Afgeleid van Teva's iconische Univeral silhouet en tri-ring constructie, introduceert deze frisse uitvoering een nieuwe, onderscheidende esthetiek in Teva's sportsandalenaanbod. Het comfort van de Zymic is ongeëvenaard, met gedempte webbing bandjes gemaakt van gerecycled polyester en een zacht hielstuk van mesh bovenop een iets verhoogde MaxComf buitenzool gemaakt van een ultra-responsieve mix van nieuw en 20% post-industrieel gerecycled EVA-schuim. De Zymic is klaar voor de lente en is verkrijgbaar in zowel pastel als gedurfde color-blocked kleurstellingen. De Zymic biedt non-stop comfort voor de moderne outdoor lifestyle - het is een sandaal die je misschien wel nooit meer uit wilt doen.

Teva's lifestyle aanbod breidt dit seizoen uit met kleurrijke webbings, vernieuwde buitenzolen, en nieuwe silhouetten. Met fashion en comfort als uitgangspunt tilt de nieuwe Hurricane Ampsole de klassieke Hurricane XLT2 naar nieuwe hoogten met een overdreven buitenzool. De succesvolle Flatforms en Originals komen tot leven met speelse, op picknicks geïnspireerde webbings met kersen, schijfjes limoen en bloesems, die de Teva fans uitnodigen om de vruchten van de zomer geheel in stijl te ontdekken.

Duurzaamheid

In 2020 is Teva voor 100% van haar iconische bandjes overgestapt op traceerbaar, verifieerbaar gerecycled plastic met gebruik van REPREVE®-garen. Sindsdien heeft het merk 40 miljoen plastic flessen behoed voor de afvaloven en ze een betere toekomst gegeven: bandjes die jouw sandalen stevig aan je voeten houden. Zo kunnen ook toekomstige generaties de wilde wereld om hen heen blijven verkennen.

755 ton gebruikte plastic flessen worden gereinigd, versnipperd en vermalen tot kleine pellets. Dat is meer dan 430.000 kilo plastic dat niet in de oceaan terecht komt. De gereinigde en voorbereide pellets worden vervolgens tot garen gesponnen en dat garen wordt verwerkt tot ultrasterk band voor het schoeisel.

Over Teva

In 1984 creëerde Teva 's werelds eerste sportsandaal aan de oevers van de Grand Canyon. Het merk voorziet vrijgevochten avonturiers over de hele wereld van veelzijdige, moderne outdoorschoenen. In 2020 heeft Teva toegezegd de impact van het merk op het milieu te verminderen door ervoor te zorgen dat 100% van de iconische banden van gerecycled plastic wordt gemaakt, zodat toekomstige generaties de wilde wereld om hen heen kunnen blijven verkennen.

Ben je enthousiast geworden en wil je graag de collectie komen bekijken?

Teva is te vinden in CAST, showroom 205/207.

Of neem contact op met ons salesteam:

Egdar Schimmelpenningh

06 41 25 04 98

edgar@fros.nl

Frans Gerrets

06 48 20 83 97

frans@fros.nl