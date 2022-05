Textiel dat broeikasgassen uit de lucht opneemt: Pilotproject in Stockholms restaurant

Het personeel in een restaurant in Stockholm draagt schorten die broeikasgassen uit de lucht opnemen, zo is te lezen op de website van de H&M Foundation. Het gaat om een materiaal en techniek dat is ontwikkelt door de Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparel (HKRITA) met ondersteuning van de H&M Foundation.

De techniek die ontwikkelt is door het instituut betreft een amine bevattende oplossing die gebruikt wordt op katoen (vezels, garen of stof). Hierdoor trekt het katoen koolstofdioxide gas naar zich toe en houdt het vast. Het katoen stabiliseert dan het gas en bewaart het op het oppervlak van de textiel, aldus het bericht van de H&M Foundation.

De capaciteit voor het opnemen van de broeikasgassen is nog niet zo heel hoog. Een T-shirt kan bijvoorbeeld een derde opnemen van wat een boom dagelijks opneemt. “Maar het is relatief goedkoop en makkelijk om toe te passen en we denken dat er veel mogelijke toepassingen zijn voor deze techniek,” aldus HKRITA CEO Edwin Keh in het bericht.

De C02 die opgeslagen wordt door de schorten die gedragen worden tijdens het pilotproject wordt later in een gecontroleerde omgeving vrijgelaten. De schorten worden verwarmd tot zo’n dertig tot 40 graden celsius in een kas waar het gas weer opgenomen wordt door planten.