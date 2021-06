Textielinnovator Spinnova wint 2021 Andam Innovation Award

Finse startup Spinnova heeft de 2021 Andam Innovation Award gewonnen. Vanwege de winst ontvangt het niet alleen 50.000 euro maar is Yann Gozlan, oprichter van Creative Valley ook een jaar lang mentor van het bedrijf, zo is te lezen in een persbericht van Andam.

Spinnova heeft als doel de manier waarop textiel wordt gemaakt te transformeren en wil bijdragen aan een duurzamere industrie waarbij materialen op cellulose basis kostenefficiënt, milieuvriendelijk en voorkeursoptie zijn voor merken. Spinnova is op dit moment bezig met het ontwikkelen van een textielvezel die gemaakt is uit FSC-gecertificeerd hout en afval zonder schadelijke chemische processen te gebruiken.

Het streven van Spinnova past precies bij de Andam Innovation Award. De award richt zich op het ondersteunen en aanmoedigen van technische innovaties die bijdragen aan het transformeren en opnieuw uitvinden van de mode industrie van vandaag. Spinnova is onderdeel van het Fashion for Good innovatorsprogramma en het bedrijf werkte recent samen met Fins modemerk Marimekko om de eerste kleding prototypes van cradle-to-cradle cellulosevezel te presenteren.