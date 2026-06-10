Texworld Paris introduceert nieuwe methode voor trendvoorspellingen

De beurs Texworld Apparel Sourcing Paris onthult haar nieuwe trendmethodologie tijdens de komende editie, van 31 augustus tot 2 september 2026 in het Parc des Expositions de Paris-Le Bourget.

Onder de artistieke leiding van het duo Louis Gérin en Grégory Lamaud laat het trendcomité van het evenement dit jaar zijn traditionele structuur los. De vier grote narratieve werelden die de vorige edities bepaalden, maken plaats voor een uniek trendboek met de titel Autopsy.

Deze gids, ontworpen als een tool voor zowel sociologische als stilistische analyse, maakt gebruik van twaalf creatieve signalen om de kaart van het seizoen Herfst-Winter 2027-2028 te tekenen.

AUTOPSY trendbook Credits: TexWorld

Een breuk met traditionele voorspellingsformats

De nieuwe aanpak is instinctiever en mondialer ingericht. De ontwerpers van het project stellen dat dit nodig is in het veranderende retaillandschap.

Als reactie hierop getuigen de opgevangen signalen van een behoefte aan een terugkeer naar de natuur, nederigheid en een wens tot herverbinding met de tastbare werkelijkheid. Voor professionals in de sector gaat deze analyse verder dan het puur esthetische en bevraagt de plaats van het lichaam, het geheugen en materialen in een veranderende beschaving. Onder de twaalf ontwikkelde thema's onderzoekt het signaal Normskin bijvoorbeeld de standaardisatie van silhouetten en identiteiten door algoritmes, wat zich vertaalt in modulaire texturen en geometrische laag-op-laag effecten in een palet van neutrale kleuren.

signal 03 - DÉCARNATION Credits: Yoshitoshi Kanemaki

Daartegenover zet het thema Florabiote een invasieve natuur in de schijnwerpers door middel van florale jacquards, bemoste veloursstoffen en botanische borduursels, ontworpen als beschermende textiele biotopen.

Technische antwoorden op maatschappelijke spanningen

De andere signalen verkennen de dualiteit tussen de digitale wereld, de behoefte aan materialiteit en de invloeden van de omgeving. Het thema Decarnation vertaalt de kwetsbaarheid van een hyperverbonden samenleving door middel van aangetaste texturen, gepatineerde looks en vervaagde tinten, waarbij het kledingstuk een soort beschermend relikwie wordt.

Omgekeerd stelt het thema Fusionary een wereld in heropbouw voor, waarin textiel speelt met assemblages, netwerken en grafische spanningen via een palet van warme kleuren. Het signaal Vitaminoid verkent op zijn beurt de kant van de digitale cultuur en zelfenscenering met oversized silhouetten, opgeblazen volumes en gekleurd imitatiebont in explosieve tinten.

signal 04 - FUSIONNAIRE Credits: Floris Hovers

Deze zoektocht naar texturen komt ook tot uiting in het signaal Aquamorphosis, dat zijn inspiratie haalt uit de vloeibaarheid van water met doorschijnende, bewegende materialen en afwerkingen met een natte look. Het gevoel van uitputting van een model vertaalt zich in het thema Evinescence in gepigmenteerde transparanties, verweerde reflecties en gefragmenteerde texturen die doen denken aan kleding die is versleten door tijd en herinnering.

signal 06 - ÉVINESCENCE Credits: Diango Hernandez

De beurs wijdt tot slot een deel van haar reflectie aan de post-industriële esthetiek met het thema Urbicéa, dat minerale materialen, brutalistische lijnen en betongrijze tinten benadrukt. De studie wordt afgesloten met Epiternel, een signaal gericht op sedimentatie en de zoektocht naar de essentie, dat de voorkeur geeft aan omhullende en stille structuren met gebruik van verbrand hout of gemarmerde texturen.

Directe toepassing voor inkopers op de beurs.

Deze verandering in trends krijgt een concrete weerklank in het hart van Hal 2 van de beurs in Le Bourget.

Artistiek directeur Louis Gérin presenteert persoonlijk de conclusies van dit trendboek tijdens een speciale conferentie op het Agora-podium.

Om het sourcingproces voor inkopers en stylisten te vergemakkelijken, zetten de teams van de beurs een meeslepende scenografie in. Professionele bezoekers kunnen er een zorgvuldige selectie van materialen, kleurvoorstellen en silhouetten ontdekken die rechtstreeks voortkomen uit de twaalf signalen van Autopsy. Dit parcours stelt opdrachtgevers in staat om de industriële toepassingen van de trends voor het seizoen Herfst-Winter 2027-2028 direct te visualiseren bij de aanwezige fabrikanten.

signal 09 - AQUAMORPHOSE Credits: Sturmmilano