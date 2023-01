The bluest Monday - Een "Fashion against Depression" x House of Denim Expositie

Wat als je Generatie Z bent en opgroeit met een pandemie in de jaren dat je vrij zou moeten zijn om het leven maximaal te ontdekken? Wat als je te maken hebt met de druk om succesvol te zijn & geen fouten meer mag maken? Als shaming, blaming & ghosting deel uitmaken van je dagelijkse realiteit? Je het grootste deel van de tijd in je hoofd zit en je je niet verbonden voelt met je lichaam? Je gediagnosticeerd en gelabeld wordt, maar niet de hulp krijgt die nodig is? Je voelt je verloren. Je voelt je eenzaam. En ja, je hebt vrienden en soms familie, maar dat betekent niet dat het gemakkelijk is. Geestelijke gezondheid is een groot onderwerp en we lijken er maar niet over te kunnen praten, het aan te pakken of te uiten.

Dit is een Gen Z love story over mode als identiteit, want wat je draagt is een groot deel van wie je bent. Het kan je helpen uit te drukken hoe je je voelt. Voor veel mensen lijkt mode oppervlakkig of gewoon functioneel, maar wij zien mode als iets groters. Mode is expressie, streetwear is wat we dragen en denim is een van de meest veelzijdige stoffen die er zijn. Denim dragen is net als het creëren van je eigen paspoort en hoe langer je het draagt, hoe meer het jou wordt.

Wij, stichting House of Denim, gevestigd in Denim City in de Hallen en medeoprichter van de eerste en enige Jean School samen met het ROC van Amsterdam, hebben een soft spot voor talent, runnen een speciaal incubator programma voor talent, coachen, begeleiden, ondersteunen en laten hen groeien in hun creativiteit, zowel professioneel door ze echte vaardigheden te leren als op persoonlijke vlak. Iedereen heeft een unieke identiteit en moet er uit kunnen zien, voelen en handelen zoals je dat wil. We weten ook dat iets met je handen maken ontzettend gezond is voor lichaam en geest. Je hebt focus nodig, je moet je telefoon wegleggen, fouten maken en het opnieuw doen. Het kan voelen als Meditatie.

Deze talenten krijgen in het House of Denim Incubator Programma de kans om hun eigen handschrift te ontwikkelen door het maken van unieke items of capsule collections en samen te werken. Ze creëren, onder begeleiding, de blauwdruk voor hun eigen toekomst.

Wij bieden talenten een veilige plek & een dagelijks "home away from home" in Denim City, de Hallen. Denim City is de denim innovatie campus met een winkel, een werkruimte/atelier, een archief, een school en een lab, allemaal gebaseerd op duurzaamheid, innovatie, circulariteit en vakmanschap. We laten zien hoe je items kunt maken van post consumer recycled denim, reconstrueren, upcyclen & repareren van tweedehands items door cursussen te geven aan professionals, studenten en consumenten.

De House of Denim’s mantra is “Towards a Brighter Blue’’.

Bluest Monday moet de beste (denim) Blue Monday worden. Het is een reis naar echte verbindingen & we verwelkomen je om onze ervaringen te delen. Let’s talk.

Als onderdeel van de @bluestmondayamsterdam week presenteert House of Denim 9 talenten met hun persoonlijke verhaal. Van upcycled t-shirts, custom made jeans, kunst, poëzie, video tot vele andere streetwear gerelateerde items met een duidelijke boodschap. Hier ontmoeten street(wear) en talent elkaar. Fashion against depression!

Project Managers & Denim Troubleshooters: Mariette Hoitink, Jos van den Hoogen & Anil Gezmen

Shiraz Sobahy. Beeld: Lex Overtoom, House of Denim

Byoux Nsoka. Beeld: Lex Overtoom, House of Denim

Mani Lauscher. Beeld: Lex Overtoom, House of Denim

Jan de Vries. Beeld: Lex Overtoom, House of Denim

Rose Kimba. Beeld: Lex Overtoom, House of Denim

Thijs de Jong. Beeld: Lex Overtoom, House of Denim

Joram de Haas. Beeld: Lex Overtoom, House of Denim