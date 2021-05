The Digital Fashion Group kondigt Parsons certificaat aan voor online 'Digital Fashion 101' programma

In samenwerking met The New School N Ventures kondigt The Digital Fashion Group (TDFG) met trots het Parsons-certificaat programma 'Digital Fashion 101' aan. Het Digital Fashion 101 programma richt zich op het verhelderen van de digitale transformatie van de mode industrie, waarbij onderwerpen als 3D-ontwerp, virtuele prototyping, on-demand productie, AI-gedreven trendonderzoek en digitale marketing aan bod komen. Dit programma is met name geschikt voor modeontwerpers en professionals in de industrie die hun kennis over de transformatie die plaatsvindt in de mode industrie willen upgraden.

"Ons onderwijs is wereldwijd, inclusief, flexibel, online en hands-on, waarbij we werken met echte bedrijven en organisaties, echte mensen en echte problemen om te leren door duurzame en technologie gerichte oplossingen te creëren die positieve veranderingen bevorderen,” aldus Sean Chiles, medeoprichter van The Digital Fashion Group.

"Parsons is verheugd om samen te werken met The Digital Fashion Group voor deze innovatieve cursus die professionals uit de sector voorziet van kennis en inzichten over hoe technologie de mode beïnvloedt en opnieuw vormgeeft,” zegt Debbie Gibb, N Ventures Senior Managing Director. "Het Parsons curriculum is gebaseerd op het onderwijzen van hoe verantwoord, creatief en doelgericht te ontwerpen, en we zijn trots om samen te werken met een organisatie die op één lijn ligt met onze kernwaarden."

'Digital Fashion 101' is een 6 weken durend programma gericht op digitale ontwikkeling voor modeontwerpers, studenten en andere professionals in de mode- en textielindustrie. De cursus bestaat uit videocolleges en interviews met experts, gecombineerd met interactieve quizzen en een webinar. Er zal tijd worden uitgetrokken voor de studenten om samen te werken met leeftijdsgenoten, professoren en professionals. Elke deelnemer krijgt de kans om aan het einde van de cursus te werken aan een speciaal project dat wordt ondersteund door twee technologiebedrijven - Heuritech en Eva Engine.

'Digital Fashion 101' is ontwikkeld door The Digital Fashion Group Academy in samenwerking met: The Fabricant, Substance by Adobe, CALA, CLO, DDIGITT, Eva Engines, Digital Village, Heuritech, Holition, INDG, Lablaco, PlatformE, Swatchbook, The Diigitals, Unspun, [a] Industri, The Interline, en Smashcut.

Inschrijving start op 31 mei op thedigitalfashiongroup.academy