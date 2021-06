The Fabricant en Buffalo London lanceren eerste NFT-sneaker

Digitaal modehuis The Fabricant en schoenenlabel Buffalo London lanceren de eerste NFT-sneaker, dat meldt het modehuis in een persbericht. De sneaker wordt ontworpen door de consument en kan digitaal gedragen worden.

De tweede samenwerking van de digitale sneaker-collectie tussen het schoenenmerk en The Fabricant verkent ‘eindeloze mogelijkheden’ voor mode waarmee een persoonlijke stijl in de digitale wereld geuit kan worden, zo is te lezen. De NFT-sneaker (Non-Fungible Token) bestaat uit vijf onderdelen, waaronder de zool, veters en achtergrond van de schoen. De onderdelen zijn los verkrijgbaar en beschikken over drie verschillende ontwerpopties. De consument kan zo zijn eigen schoen samenstellen. De schoen staat in het teken van de ‘wedergeboorte’ en is geïnspireerd door donkere werken van schilders tussen de jaren ‘20 en ‘50.

De sneaker bestaat uit verschillende onderdelen, ieder onderdeel beschikt over drie ontwerpopties. Credit: The Fabricant, Buffalo London

De digitale sneaker is sinds 10 juni 2021 verkrijgbaar bij Async Art, waarbij betaald moet worden met de cryptovaluta Ethereum. De QR-code waarmee de consument de sneaker digitaal kan passen, wordt op 23 juni 2021 op de sociale media kanalen van Buffalo London en The Fabricant gedeeld.