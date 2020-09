The Fabricant gekozen voor Lafayette Plug and Play

The Fabric...

Lafayette Plug and Play (LPnP), een innovatieplatform gewijd aan de digitale transformatie van de detailhandel, lanceert een volledig digitale cursus, genaamd ‘International Early Track’.

De Galeries Lafayette-groep stelt in een persbericht dat deze nieuwe route gericht is op jonge internationale startups wiens innovatieve technologie een bruikbare oplossing biedt aan Franse en Europese retailers. Vijf startups uit de Verenigde Staten, Israël, Duitsland en Nederland zijn uitgekozen om dit nieuwe programma te volgen en zich samen met 14 andere jonge bedrijven aan te sluiten bij Lafayette Plug and Play.

De Nederlandse start-up is The Fabricant , het eerste 100 procent digitale modehuis. Het Amsterdamse modehuis kwam vorig jaar in het nieuws door de veiling van de eerste digitale couturejurk.

Pieter Lammens, directeur van Lafayette Plug and Play, zei in een persbericht: “De huidige gezondheidscrisis heeft het ontstaan ​​van nieuwe consumententrends versneld waaraan retailers zich zo snel mogelijk moeten aanpassen. Dit versterkt de missie en waarde van LPnP verder dan ooit. “

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt door Ilona Fonteijn.

Beeld: The Fabricant