The Hague Fashion Week uitgesteld naar 2021

The Hague ...

Het plan voor The Hague Fashion Week stond al sinds begin 2019. Aankomende september moest het gebeuren, maar de coronamaatregelen gooien roet in het eten. Organisator en mode-ontwerper Allan Vos heeft nu besloten om het evenement naar 2021 te tillen, zo meldt hij tegen het Algemeen Dagblad.

Omdat nog onzeker is hoe de wereld en daarmee de coronamaatregelen er over drie maanden uitzien, is gekozen om de modeweek uit te stellen.

De modeweek moet kansen bieden aan modestudenten van de Mondriaan school en de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten, zo werd vorig jaar gemeld. Daarnaast krijgen gevestigde ontwerpers een plek op het podium. De modeweek zou geen kopie worden van Amsterdam Fashion Week, aldus Vos vorig jaar tegen Den Haag FM.