The Lingerist onthult de onbetreden wereld van duurzame lingerie

Hoe een startup uit Amsterdam voorheen onbekende, spannende en duurzame lingeriemerken aan het licht brengt.

Terwijl vele modemerken luidkeels hun duurzame doelstellingen voor de komende jaren verkondigen, blijft het verrassend stil bij lingerie fabrikanten. Op websites van grote lingeriemerken is weinig of geen informatie te vinden over milieuvriendelijke productie en eerlijke arbeidsomstandigheden.

Start-up The Lingerist uit Amsterdam zorgt voor een frisse wind. Nadat oprichtster Jules Schneider voor verschillende ondergoed merken had gewerkt, kwam ze tot een conclusie: “Te veel vrouwen zijn nog steeds gefrustreerd omdat de bekende fabrikanten zich maar langzaam aanpassen aan onze behoeften: er is nauwelijks transparantie, een verouderd schoonheidsideaal en beeld van vrouwen wordt vaak verkondigd en het blijft moeilijk om mooie ontwerpen te vinden voor ongebruikelijke maten en speciale behoeften."

‘Lingerienerd’ Jules Schneider heeft in de loop der jaren een database opgebouwd van meer dan tweehonderd duurzame, betaalbare en vooral onbekende lingeriemerken. Deze merken spelen precies in op de wensen van vrouwen, die in de gewone winkels veelal onaangetast blijven. Een gestaag groeiend aantal van deze milieuvriendelijke lingeriemerken is sinds 2019 beschikbaar op de website www.thelingerist.com .

Duurzaamheid mag niet de enige reden zijn om ondergoed bij The Lingerist te bestellen: “We zien duurzaamheid als een fundamenteel criterium, maar we willen onze klanten overtuigen met eigentijds design, goede pasvorm en betaalbare prijzen. Ondergoed is tenslotte iets waar een vrouw zich comfortabel, mooi en sterk in wil voelen. "

Dus wat maakt ondergoed van The Lingerist duurzamer en ethischer dan gevestigde merken? “We werken nauw samen met onze merken en hechten veel waarde aan transparante en persoonlijke communicatie. Elk merk heeft zijn eigen waarden en geschiedenis - voor ons is het belangrijk dat ieder merk op zijn eigen manier, duurzaam en ethisch produceert. Voor sommigen betekent dit dat ze de onderdelen thuis in kleine ateliers naaien en ze stoffen kopen bij lokale stoffen fabrikanten, terwijl anderen werken met fabrieken die gecertificeerde arbeidsomstandigheden hebben en een eerlijk loon betalen. Weer anderen gebruiken alleen duurzame stoffen zoals bamboe, biologisch katoen, modal of kant van gerecycled polyester dat wordt gesponnen op machines die werken op zonne-energie.” Sterker nog, op elke productpagina kun je lezen hoe de bh's, slips en bodysuits zijn gemaakt en wat de ontwerpers van de merken inspireert. Het team achter The Lingerist werkt momenteel aan het vastleggen van de verhalen van de merken in korte video's om klanten een kijkje te geven in de productie om nog meer transparantie te bieden.

Er gaat nog veel komen; The Lingerist wil eind 2020 volledig ‘user-generated’ zijn, wat betekent dat alle foto's gemaakt zijn door en van echte vrouwen. “Doordat vrouwen zichzelf fotograferen zoals ze gezien willen worden, wordt elke foto persoonlijk en authentiek. De resultaten zijn inspirerend en beter dan we ooit hadden verwacht,” aldus de oprichter. Een ander punt is om nog duurzamere en eerlijkere ondergoed merken van over de hele wereld bekend te maken en ongebruikelijke maten in het aanbod op te nemen: “Helaas kunnen we nog niet het volledige assortiment maten aanbieden, omdat de kosten voor zoveel voorraad erg hoog zijn, maar we zijn in contact ​​met nieuwe investeerders om dit doel tegen eind 2021 te bereiken,” bevestigt Jules Schneider.

Voor meer informatie check: info@thelingerist.com en https://www.instagram.com/the_lingerist/