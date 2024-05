The Lycra Company produceert vezel van maïs

Voor The Lycra Company is de overstap van uit aardolie gewonnen elastaan naar een biovezel afkomstig van industriële maïs een complete paradigmaverschuiving. Voor de mode-industrie is het een sprankje hoop. Vooral vanuit een ecologisch verantwoord oogpunt, aangezien lycra in de meeste hedendaagse kledingstukken aanwezig is.

Lycra, een gepatenteerde en hernieuwbare vezel van biologische oorsprong, zal begin 2025 op grote schaal beschikbaar zijn. Het is gebaseerd op Qira, een nieuwe generatie 1,4-butaandiol (BDO), een product dat is ontwikkeld door Dairen Chemical Corporation (DCC) en dat van biologische oorsprong is. Door Qira om te zetten in bio-PTMEG (70 procent van de Lycra-vezelinhoud) worden de CO2-emissies verminderd.

Door het gebruik van hernieuwbare industriële maïs blijkt uit een eerste berekening dat de koolstofvoetafdruk met 44 procent kan worden verminderd in vergelijking met de oude methode, terwijl het materiaal dezelfde prestaties biedt.

"Gezien de combinatie van biobased grondstoffen uit maïs, het omzetten van de Qira BDO in een ultramoderne windaangedreven faciliteit en het omzetten van de BDO in PTMEG met een lage impact, verwachten we nog verdere vermindering", aldus Steve Stewart, innovatiedirecteur bij The Lycra Company.

The Lycra Company wil de groene transitie voor spinners, stoffenfabrikanten, merken en retailers vergemakkelijken

"We zijn verheugd om de schijnwerpers te richten op de familiebedrijven die de industriële maïs telen, die wordt gebruikt om Qira te produceren om mode verantwoordelijker te maken", aldus Jon Veldhouse, CEO van Qore LLC, producent van Qira, in een persbericht. "Deze campagne benadrukt hun rol als rentmeesters van de aarde en toont hun trots om bij te dragen aan een groenere industrie."

Simon Chuang, VP Sourcing en Inkoop, voegt eraan toe: "Duurzaamheid is veranderd van een kwestie van naleving naar een concurrentievoordeel. We zijn toegewijd aan het selecteren, promoten en ontwikkelen van onze activiteiten met partners zoals DCC, die belangrijke duurzaamheidsinspanningen omarmen en leiden."