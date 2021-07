Digitale conferentie op 6 juli 2021, 10:00–18:00 uur

Meer moed voor verandering

De conferentie „The New European Bauhaus – Werkstatt der Zukunft“ verbindt internationale experts in de context van Frankfurt Fashion Week om de toekomst van de Europese mode- en textielindustrie te herdefiniëren met als focus de Groene Deal.

De negatieve invloed van de mode- en textielproductie op onze omgeving is immens. Alleen al het verven en afwerken van textiel is verantwoordelijk voor ongeveer 20 procent van de wereldwijde watervervuiling (bron: EEA) en veroorzaakt 10 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen (bron: EPRS). In order to initiate or accelerate processes of rethinking en verandering, nodigt de Duitse Moderaad, als partner van de "Nieuwe Europese Bauhausbeweging" van de Europese Unie, internationale experts uit om nieuwe oplossingen te demonstreren en bespreken. De conferentie zal een platform zijn voor ontwerpers, politici, leraren, winkeliers, textielfabrikanten, artiesten en wetenschappers met hetzelfde doel: het samenbrengen van goede ontwerpen, duurzaamheid en inclusiviteit.

„Ons onderzoek naar de status van de Duitse mode- en textielindustrie heeft aangetoond dat deze rond de 66 miljard euro bijdraagt aan het bruto nationaal product. Dit betekent dat mode in vergelijking met andere sectoren een serieuze bijdrage levert aan de economie. Het is daarom tijd om concrete oplossingen uit te werken, die Duitsland, tezamen met de andere mode-locaties in de EU, naar een duurzame toekomst zullen leiden, een toekomst waarin mode met een zuiver geweten weer leuk is.“ - Scott Lipinski, CEO Duitse Moderaad

De sprekerslijst voor de conferentie telt 57 experts uit de industrie, waaronder:

Ursula von der Leyen, President of the European Comission

Mariya Gabriel, Commissioner for Innovation, European Comission, Research, Culture, Education and Youth

Lucie & Luke Meier, Creative Directors Jil Sander

Michael Kliger, CEO Mytheresa

Hans Joachim Schellnhuber, Climate scientist of the Podsdamer Institut for Climate Impact Research

Matthew Drinkwater, Head of Innovation des London College of Fashion

Johann König, Gallery owner König Galerie

William Fan, Designer

Nadja Swarovski, Chairwoman of the Swarovski Foundation & Board Member Swarovski

Jeanne De Kroon, Founder Zazi Vintage

René Storck, Creative Director and Founder

Adebayo Oke-Lawal, CEO Orange Culture

Cloudy Zakrocki, Digital Media Expert & Founder Hand in Hand

Thomas Willemeit, Founding Partner GRAFT

Pascal Morand, Executive President der Fédération française de la couture

Caroline Rush, CEO British Fashion Council

Carlo Capasa, President of Camera Nazionale della Moda Italiana

Christiane Arp, Chairwoman of Fashion Council Germany

Om de industrie in geheel Europa te kunnen bereiken, zal de conferentie tevens voor het eerst de Europese Moderaden bijeenbrengen en belangrijke kwesties formuleren die door de politiek, het bedrijfsleven en consumenten dienen te worden behandeld.

„We willen de daadkracht van Duitsland als belangrijke modelocatie aantonen en creatieve ideëen en know-how van experts uit de industrie bundelen op EU-niveau, om bedrijven en consumenten te kunnen bereiken.“ - Marie-Louise Berg, Executive Member van Duitse Moderaad en oprichter van Berg Communications Berlijn

De deelnemers aan de conferentie bespreken en komen tegelijk met oplossingen voor de volgende kwesties: Kan duurzame mode modieus zijn? Hoe kunnen nieuwe technologieën en innovaties ons helpen om dichter tot dit doel te komen? Hoe dienen educatieve paden te worden ontworpen om mode-ontwerpers in staat te stellen om bij te dragen aan de verandering? Hoe bereiken we klanten en zetten we trends? En hoe zit het met samenwerking met andere landen?

"We hebben creatieve ideëen nodig om duurzame mode aantrekkelijker te maken. De combinatie van grondstofvriendelijke technologieën en innovatief ontwerp creëert een nieuwe wenselijkheid – mode zou ons emotioneel dienen te raken en moet weer leuk worden." - Christiane Arp, President en Oprichtend Lid van de Duitse Moderaad

Registreer u via neweuropeanbauhaus.fashion. Het programma inclusief de onderwerpen en sprekers is ook op de website te vinden.