The New Originals ontwerpt limited edition-streepshirt in samenwerking met Foot Locker

Footlocker en Highsnobiety gaan een reeks samenwerkingen aan met jonge ontwerpers uit heel Europa. Met de bedoeling lokale sneaker- en streetwearmerken te steunen, worden de ontwerpers uitgenodigd het iconische gestreepte Foot Locker-shirt opnieuw vorm te geven, zo meldt Foot Locker in een persbericht. Als eerste aan de beurt: het Nederlandse The New Originals (TNO).

Het ontwerp van TNO is een herinterpretatie van het Foot Locker-shirt door de lens van TNO’s eigen kleurrijke en speelse beeldtaal. Het shirt is uitgevoerd in fel roze en oranje, en voorzien van TNO-mascotte Freddy. “Foot Locker is altijd een icoon voor ons geweest. Als kinderen droomden we er altijd van om daar een paar schoenen te kopen. We zijn dan ook meer dan verheugd dat deze samenwerking tot stand is gekomen”, aldus een woordvoerder van TNO.

Beeld: Foot Locker x The New Originals, i.s.m. Highsnobiety. © Bram Ronkes

Carmen Seman, Vice President Marketing bij Foot Locker Europa: “We zetten onze missie met enthousiasme voort en zijn blij de creativiteit van jonge mensen in heel Europa op deze manier te ondersteunen. Onze samenwerking met Highsnobiety biedt een mooi platform om deze talenten zichtbaar te maken.” Wie de volgende samenwerkingspartner in het project zal zijn, is nog niet bekend.

Het T-shirt is vanaf woensdag 16 juni in beperkte oplage te koop via de Footlocker-website en in Nederlandse Foot Locker-winkels.