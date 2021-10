The North Face lanceert Care-collectie voor outdoorproducten

Het Amerikaanse outdoormerk The North Face heeft zijn eerste Care-collectie gelanceerd in samenwerking met het Nederlandse DFNS. De collectie bestaat uit zes verschillende producten voor de verzorging van outdoorkleding en -schoeisel en heeft als doel de levensduur van de producten te verlengen en tegelijkertijd hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

De "Footwear Protector", "Footwear Refresher", "Apparel Launder" en "Apparel Protector" zijn ontworpen om het anders voor het milieu schadelijke was- en droogproces efficiënter, zachter en ook op de lange termijn duurzamer te maken, terwijl de "Tech & Down Wash" en "Water & Stain Repellent" gevoelige technische materialen reinigen, beschermen en waterdicht maken zonder afbreuk te doen aan het ademend vermogen of de isolatie van de outdoorproducten.

Geconcentreerde oplossingen in gerecyclede petflessen

"De producten van de Care-collectie zitten vol innovatieve en milieuvriendelijke oplossingen waarmee avonturiers hun uitrusting duurzaam kunnen verzorgen en de levensduur van het product kunnen verlengen terwijl de wereld om ons heen wordt beschermd", aldus The North Face in een persbericht.

Alle Care-producten zijn verpakt in DFNS Airopacks, 's werelds eerste plastic flessen met perslucht, gemaakt van gerecycled PET, oftewel Airopack-flessen, die 50,3 procent koolstofuitstoot besparen in vergelijking met conventionele spuitbussen, en zijn gecertificeerd met de Global GreenTag.

"De geconcentreerde oplossingen zijn milieuvriendelijker dan traditionele producten, terwijl de ingebouwde innovatieve doseersystemen afval verminderen en zorgen voor een betrouwbare wasbeurt elke keer", voegt The North Face toe.

The North Face Care-collectie ondersteund door DFNS zal vanaf dit najaar verkrijgbaar zijn in de winkels van The North Face in heel Europa en Noord-Amerika. Details over prijzen zijn nog niet gedeeld.

