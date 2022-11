The Party Collection - De samenwerking tussen Janice & Lott.

Dit jaar hebben LOTT. gioielli en JANICE samen een party collectie ontworpen om jou deze feestdagen van top tot teen te laten schitteren. Na een aantal jaar beperkt te zijn geweest in feestvreugde, is het dit jaar tijd om in volle glorie te gaan genieten. Samen met vrienden en familie, thuis of buiten de deur…

We hebben de kleding en pumps op de sieraden afgestemd en vise versa. Stoffen en stenen werden naast elkaar neergelegd waarop ontwerpen werden getekend. Alles om er voor te zorgen dat deze kerst en oud en nieuw iedereen in vol ornaat kan stralen.

De mooiste sieraden zijn gemaakt, oorbellen, kettingen en armbanden die passen bij onze “schitterende” party collectie. We zijn op zoek gegaan naar de mooiste pailletten stof die stretch heeft en heerlijk zit. Daarvan hebben we jurken, rokken en pantalons gemaakt.

Beeld: The Party Collection, JANICE & Lott.

Als kers op de taart hebben bij deze limited edition feest collectie ook nog eens pumps in verschillende kleuren ontworpen, pumps die bij iedere look gedragen kunnen worden. Leren pumps, van binnen en buiten, met een rijke leren zool.

Key piece kleding en sieraden

Yes, dit wil je niet missen! Samen met het sieraden merk LOTT. gioielli hebben we een geweldige samenwerking voor onze party collecties gelanceerd. Zo ga je helemaal fabulous de feestdagen in. Grote oorbellen met de mooiste zirconia stenen, goudkleurige ovale stekers en een bigger-than-life ketting: we got you! En dit alles in combinatie met de meeste prachtige jurken, broeken en rokken met pailletten en glitters.

Iedereen weet: ‘diamonds are a girls best friend’ dus ga voor statement oorbellen met opvallende stenen om al je outfits helemaal af te maken dit feestseizoen. Zo schitter je overal waar je gaat van top tot teen. Of je nu voor een felgekleurde jurk van JANICE gaat die je af stylet met grote hangende oorbellen of voor een meer ingetogen look kiest met een zwarte broek of jurk en een statement ketting, deze collectie heeft het allemaal. Kun je niet kiezen? Wij helpen je graag om de mooiste combinaties te maken en zetten onze favorieten op een rij.

Beeld: The Party Collection, JANICE & Lott.

Accessorize Accessorize Accessorize

Trend alert: waterfall oorbellen met rijen zirkonia stenen. Een absolute topper die we in meerdere varianten in de party collectie van dit jaar zien, zijn goudkleurige hangende oorbellen met zirconia stenen. Op welk feestje ga jij de show stelen met deze absolute musthaves? Combineer ze met een paar eye catching pumps of pailletten broek en you're good to go!

Combineer je statement oorbellen en kettingen ook juist met mooie basis items. Wil je iets laten spalken maar niet je hele look? Zorg dan dat je een mooie witte katoenen blouse als uitgangspunt neemt en daar je sieraden op aan past.

Neem bijvoorbeeld de ketting met de witte katoenen KYGO blouse, combineer deze op de RINGO pailletten broek en pumps er onder.

Beeld: The Party Collection, JANICE & Lott.

Statement Party Look

Wil je wel een statement maken maar is je stijl iets meer ingetogen? Dan hebben we ook voor jou een paar onmisbare items dit party seizoen! Combineer goudkleurige elementen met een enkele of drie stenen. Wanneer de feestdagen achter de rug zijn draag je deze oorbellen van LOTT. gioielli, de pailletten jurken, de rokjes en pantalons ook gewoon naar je werk of die ene speciale borrel.

Beeld: The Party Collection, JANICE & Lott.

Tijdloze Pumps

Van zilver en gouden snake print pumps, een musthave nude lak pump tot zwartezuede en lak pumps. Niet alleen voor iedere look, maar ook voor iedere kleur hebben we een passende pump ontworpen. De hakken zijn 8-8,5 cm hoog. Zowel aan de binnen -als buitenkant is deze dames schoen voorzien van leer. Ook voor de onderkant, de zool, hebben we gekozen voor een hele rijke leren zool.

Deze pumps draag je niet alleen met de feestdagen, je trekt ze niet alleen voor een gelegenheid uit je kast. Hoe stoer staat het niet, de pumps te dragen met de Mom -of Boyfriend jeans, een witte blouse en daar onder onze schitterende DEAN pumps. Welke kleur vindt jij het mooist?

Beeld: The Party Collection, JANICE & Lott.

