The perfect sneaker love story

Ken je dat gevoel? Dat moment dat je denkt: ja, jij bent perfect voor mij. Coco gaf mij dat gevoel. Ik was direct verkocht door haar Italiaanse charme. Ze is stoer, sophisticated en toch ook romantisch. Ze staat voor me klaar en brengt me óveral naartoe.

Met haar voel ik me comfortabel en heb ik het gevoel dat ik de héle wereld aan kan. Misschien raad je het al. Ik heb het over mijn ultieme favoriet uit de najaarscollectie van VIA VAI: de Coco Tess. I’m in love!

Wist je dat elke VAI VAI schoen een uniek verhaal heeft en een hele weg aflegt voordat deze verkrijgbaar is in de winkel of online? Vandaag neem ik je mee achter de schermen van de ontwikkeling van mijn sneakerliefde. Today we’re talking about the Coco Tess.

Fashion inspired

Geïnspireerd door wereldwijde trends en invloeden, ontstaat onze collectie nog altijd aan de tekentafel in Kaatsheuvel. Het verhaal van Coco Tess start ver voor onze eerste ontmoeting. Ruim een jaar geleden, aan een lange zwarte tafel, brainstormden VIA VAI designers over opkomende fashion trends. Toen al wisten zij dat het modebeeld van dit najaar zou worden beïnvloed door mijn favoriete blockbusters series: The Crown en The Queens Gambit.

Met deze inspiratie in het achterhoofd zijn de VIA VAI designers aan de slag gegaan. Van fashion moodboards tot luxe materialen en uiteindelijk het ontwerp van de schoen. Na verschillende schetsen was de Coco daar. Zij veroverde niet alleen mijn hart, maar ook dat van de designers dankzij haar stoere, chunky look.

De basis van de Coco wordt tot in de laatste details tot perfectie gebracht. Onze luxe materialen worden zorgvuldig gekozen en ieder stukje stof of leer wordt verzilverd alsof het puur goud is. De Coco Tess verwondert jou en mij door haar design, texturen en unieke materialen.

The beginning of the love story

Daar is ze dan, de Coco Tess. Een comfortabele, gladleren sneaker met een chunky zool en romantische brogue details. Ze past perfect bij mijn stijl dankzij de mix van vrouwelijk, stoer en romantisch. De decoratieve perforaties in het leer zorgen voor een klassieke touch. De designers zetten hun handgetekende schets om in een technische tekening. Vanaf dat moment wordt Coco tot leven gebracht in Portugal. Eenmaal geproduceerd in Portugal is de Coco Tess klaar om alle harten te veroveren. Ben jij klaar voor deze nieuwe sneaker love story?

Happily ever after

Coco en ik zijn onafscheidelijk. Dankzij haar voel ik me elke dag mooi, zelfverzekerd en sta ik letterlijk stevig in mijn schoenen. Ontdek de nieuwste VIA VAI Collectie en laat jouw sneaker love story ook beginnen! Deel het met ons op instagram @viavai_official.

Liefs, VIA VAI