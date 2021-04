The Slowdown Collection: een circulaire collectie als reactie op de gejaagde mode-industrie

Charlotte van Waes en Marieke Vinck lanceren met hun circulaire modelabel, CharlieMary, The Slow Down Collection op 8 mei 2021, zo staat in het persbericht. De collectie is een reactie op de gejaagde mode-industrie die als een sneltreinvaart gaat.

Al voor de coronacrisis was volgens Charlotte van Waes en Marieke Vinck al duidelijk dat de manier waarop er ontworpen, geproduceerd en geconsumeerd wordt, uit balans ligt van de leefomgeving. “De huidige productieprocessen zorgen voor grote overschotten aan afgedankte en nooit gebruikte materialen”, aldus het duo in het persbericht. The Slowdown Collection is gemaakt van stoffen die er al zijn maar niet meer worden gebruikt.

Vinck in het persbericht: “Wij maken items die je ook over 10 jaar nog met trots draagt. Dat is ook ons uitgangspunt bij het ontwerpen van onze collectie; dat alle stukken de ‘test of time’ zullen doorstaan. Zowel op het gebied van duurzaamheid en kwaliteit als in stijl.”

De collectie is gemaakt van in Nederland gerecyclede garens. Volgens Vinck is het werken met deadstock het meest duurzame wat ze nu kunnen doen. Echter is de voorraad van deadstock niet oneindig, dus werkt CharlieMary ook aan circulaire mode in optima forma- van lokaal gerecyclede vezels. Van Waes in het persbericht: “We moeten met z’n allen toewerken naar een circulaire economie. Maar voor veel mensen is dat nog een ver-van-hun-bed-show. Hoe tof is het als je kunt zeggen: deze blouse is gemaakt van in Nederland ingezamelde stoffen. Dat maakt het meteen tastbaar.” Om op korte termijn een eerste item te maken is het duo een samenwerking gestart met Makers Unite. Daarnaast wil het duo in de toekomst een deel van de collectie in Nederland kunnen produceren.

Van Waes en Vinck openden in 2009 de deuren van hun conceptstore in Amsterdam waar duurzaamheid centraal staat. Hun missie: duurzame mode van niche tot norm maken. In 2012 lanceerde het duo een exclusief mode-agentschap in Nederland, dat op dit moment forward-thinking-labels vertegenwoordigt in de Benelux. Nu lanceren Van Waes en Vinck op 8 mei 2021 een circulaire collectie.