The Social Hub Eindhoven opent eerste Fashion Academy

The Social Hub Eindhoven opent in februari 2025 de deuren van haar eerste Fashion Academy. Studenten en hobbyisten kunnen workshops volgen waarbij zij de kans krijgen mode te ontdekken middels zelfexpressie, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht. Het programma is in elkaar gezet in samenwerking met de Eindhovense modeontwerper Tessa van den Eeden.

De Fashion Academy werkt met kleine groepsessie van maximaal negen deelnemers, waardoor toegankelijkheid en persoonlijke begeleiding worden gewaarborgd. Het programma richt zich op studenten en hobbyisten met een basiskennis van naaitechnieken, zo is te lezen. Jonge creatieven die deel uitmaken van de Eindhovense mode-, kunst- en design-scène zijn welkom.

De creaties worden na afloop van de cursus gepresenteerd tijdens een modeshow in The Social Hub. De Fashion Academy duurt zes maanden, waarbij iedere maand één cursus wordt gegeven. De startdatum wordt verwacht in februari-maart.