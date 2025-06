Geschreven door Reg Nelemans

Bij de wederopstanding van Apple was dit het thema. Steve Jobbs werd gevraagd het toen kwakkelende bedrijf opnieuw te gaan leiden, in een filmpje met Albert Einstein, Martin Luther King, Picasso en Gandhi gaf hij aan dat er altijd rebellen zijn die geen respect hebben voor status quo en de wereld willen veranderen.

Anders kijken naar de wereld en nieuwe dingen maken waar mensen blij van worden, dat is de grote uitdaging.

We weten allemaal dat katoen helemaal niet duurzaam is, maar het verkoopt goed en we kopen steeds meer kleding dus… Het Nederlandse bedrijfsleven verduurzaamt steeds langzamer volgens de Nieuwe Economie Index (NEx), het cijfer dat MVO Nederland ieder jaar toekent aan de duurzaamheid van de Nederlandse economie; de verduurzaming gaat vooruit maar het tempo waarop neemt ieder jaar af. De circulariteit bengelt ergens onderaan het lijstje met 14% alleen op gebied van inclusief ondernemen zit groei in 2025 was dat 39,5%.

Circulariteit en biodiversiteit hebben het lastig zolang de wetgeving is ingericht op de belangen van traditionele bedrijven, daardoor zijn initiatieven te klein en te weinig serious business concludeert het MVO. De index staat in 2025 op 18,5% en in 2020 was dat cijfer 12,1%, een stijging van 6,4% in 6 jaar dat is geen eclatant succes.

Vreemd ook in relatie tot publicaties en rapporten van veel retailers en merken, zij melden grote stappen te maken, zijn cijfers dan zo relatief? Je kunt gedachten en plannen kwantificeren en van niks naar een is 100% stijging, alleen wie houden we voor de gek? Een beetje marketeer maakt de mooiste plaatjes die buitengewone verbeelding teweeg gaan brengen.

Think Different bracht beweging, Apple is een van de grootste bedrijven ter wereld met enorme resultaten. Ze brengen nog steeds producten die anders zijn, soms alleen bekeken vanuit een ander perspectief. Vele bedrijven volgen Apple en maken soortgelijke stappen, de ontwikkeling staat niet stil en we zien iedere beweging veel meer dan eens voorbijkomen. Maar Steve Jobs was toch iemand die de stap durfde zetten, bij een bedrijf waar het niet goed ging durfde hij stappen te zetten net als zijn voorbeelden uit het filmpje, omdat hij geloofde dat er mogelijkheden waren, het begint met ergens in geloven.

FashionPower Koffiegaren

Ons koffiegaren is een buitengewoon duurzaam alternatief, met besparingen in water, chemicaliën, energie en CO2 uitstoot. Het is comfortabel, zeer betaalbaar en volledig circulair. Maar het is anders als wat we gewend waren, alle dragers en gebruikers zijn positief, datzelfde geldt voor tests en onderzoeksresultaten. Grote koffiebedrijven vragen zich af waarom ze dit niet eerder kenden, ervaringen delen we graag, iedereen wil eerst zelf ondervinden en dat is logisch.

Credits: FashionPower

Een van onze eerste klanten was Millstreet’s Foodbar waar zo’n veertig medewerkers bijna dagelijks een koffiepolo dragen met veel plezier. Ze waren een van de eerste afnemers, als proef en inmiddels bijna 3 jaar lang, ze vinden de shirts super comfortabel aanvoelen en zweet wordt geabsorbeerd en meteen afgevoerd. Een hele lange smalle jongen klaagt dat het shirt te kort is, maar een grotere maat wordt weer te wijd, dus dan is er helaas voor hem geen oplossing. En de kleur na 3 jaar is nog krek eender als bij de start vanwege de dope dyed techniek. Dat alleen is al super duurzaam.

Ook voor hen was de keus, doorgaan met de bestaand katoenen producten of Think Different!