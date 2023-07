Thom Browne debuteert op Paris Haute Couture Week

De Amerikaanse modeontwerper Thom Browne onthulde tijdens de Parijse Haute Couture Week zijn eerste dames- en herencouturecollectie met een theatrale vertoning in het Palais Garnier voor tweeduizend kartonnen knipsels van mannen in grijze pakken.

Het grijze thema werd door de hele collectie doorgevoerd, met elementen van Browne's klassieke Amerikaanse sportkleding gefilterd door de lens van couture "voor slechts één avond", zo voegden de ontwerpers toe in de toelichting bij de show.

Geïnspireerd door de soloreiziger die door het treinstation dwaalt, presenteerde Browne een scène compleet met portiers in gedrapeerde schouderjassen en plooirokken, een gigantische bel, leren bagage en zelfs namaak duiven, waarvan een in een kopstuk werd uitgebeeld door de Amerikaanse theaterproducent Jordan Roth.

Browne eindigde de show met een dramatische en prachtige pure witte trouwjurk op maat, gemodelleerd naar het typische Thom Browne pak, compleet met schoudervullingen, een stropdas en een kraag opgebouwd uit lagen tule en organza voor optimale doorschijnendheid, en een sluier van drie meter.

De rest van de collectie zat vol grijstinten, texturen en een vleugje humor. Modellen waren gedrapeerd in driedimensionale klokvormige trompe l'oeil wollen kledingstukken, versmolten met afgeronde tweed silhouetten gemaakt van seersucker tule, grosgrain lint, gemêleerd poufgaren en organza kant. Plateauschoenen met belletjes en opvallende make-up maakten de looks af.

Van de trein naar de zee bewegend, toonde Browne ook volledig gecanvasseerde jassen en tailoring geaccentueerd met aquatische iconografie van schaaldieren, vuurtorens, touwen, ankers, en een zeemeermin bedekt met goudkleurige schubben. Er waren daarnaast jurken met lovertjes, voorgevormde jasrokken en brogue-platforms, geborduurde jasjurken gewikkeld in trompe l'oeil zijden draperieën en een tweed trench over de hele lengte met handgeborduurde grijze en gouden gouddraad met oversized kraag en epauletten.

Browne presenteerde ook verschillende accessoires, waaronder de oversized Mr. Thom en Hector tassen en nieuwe Bermuda tassen.

American fashion designer Thom Browne unveiled his inaugural women’s and men’s couture collection at Paris Haute Couture Week with a theatrical display at the Palais Garnier in front of 2,000 cardboard cutouts of men in grey suits.

The grey theme continued throughout the collection, showcasing elements of Browne’s classic American sportswear filtered through the lens of couture “for one night only,” added the designers in the show notes.

Inspired by the solo traveller wandering through the train station, Browne presented a scene complete with porters in roped shoulder jackets and pleated skirts, a giant cloche bell, pebbled leather luggage, and even pigeons, the fake kind, as well as one portrayed by American theatre producer Jordan Roth in a pigeon headpiece.

As every train station needs a train and Browne finished the show with a dramatic and beautiful sheer white tailored wedding dress, modelled on the quintessential Thom Browne suit, complete with shoulder pads, a tie, and a collar constructed with layers of tulle and organza for optimal translucence, and a ten-foot train.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Marthe Stroom.