ThredUp lanceert tool om milieu-impact te berekenen

Milieubewuste consumenten verlangen van modebedrijven dat ze er duurzame productiepraktijken op nahouden, zo liet McKinsey & Company recentelijk weten . Maar uit een enquête van ThredUp, een Amerikaans platform voor tweedehands kleding, blijkt dat deze consumenten niet weten hoe ze zelf kunnen bijdragen aan een duurzamere modeindustrie. Daarom heeft ThredUp een tool gelanceerd waarmee consumenten hun milieu-impact kunnen berekenen.

De tool, genaamd ‘Fashion Footprint Calculator’, is beschikbaar op de website van ThredUp. Middels elf vragen berekent de tool de koolstof-impact van de kledingkast van een individu. Deze vragen variëren van “Hoe vaak koop je kleding (nieuw of tweedehands)?”, “Hoeveel kledingstukken koop je per jaar?” en “Waar koop je je kleding?”.

Aan het einde van de vragenlijst laat de tool zien hoeveel koolstof er wordt uitgestoten als gevolg van het koopgedrag van de gebruiker. Deze hoeveelheid wordt vervolgens vergeleken met het aantal vluchten van Los Angeles naar New York om gebruikers een beter beeld te geven. Daarnaast vergelijkt de tool het koopgedrag van de gebruiker met het koopgedrag van de gemiddelde consument. ThredUp biedt vervolgens tips waarop gebruikers een duurzamer koopgedrag kunnen hanteren.

ThredUp werd in 2009 opgericht. Het platform verkoopt tweedehands kleding voor heren, dames en kinderen van merken als H&M, Old Navy, J Crew, en van designerlabels zoals Gucci en Ralph Lauren.

Beeld: ThredUp Fashion Footprint Calculator screenshot