Tien jaar Tessa Koops

Bezoek de Modefabriek en ontdek de SS23-collectie: “Explosie van kleuren en prints”

Fashionlabel Tessa Koops bestaat tien jaar. In 2012 startte Tessa Koops met een kleine jassencollectie, tegenwoordig brengt de Nederlandse ontwerpster twee grote collecties per jaar. Binnenkort is de uitbundige SS23-collectie op de Modefabriek te bewonderen. Tessa Koops: “We gaan er een uniek en kleurrijk fashion event van maken op 10 en 11 juli!”

Na jarenlang voor verschillende merken te hebben ontworpen, besloot Tessa Koops in 2012 voor zichzelf te beginnen. “Bij mijn laatste werkgevers kon ik mijn eigen stempel niet op de collectie drukken, maar dat wilde ik wel. Mijn creativiteit móest er gewoon uit. Ik besloot vier dagen per week in loondienst te blijven werken en de andere drie dagen voor mezelf te gaan. Ik werkte 24/7: tekenen, stofleveranciers bezoeken, patronen en samples maken, de website opstarten, pr en social media bijhouden… Het was pittig, maar ik kreeg er ook zóveel energie van!”

Zwierig en kleurrijk

Tessa’s eerste collectie bestond uit vijf winterjassen. “Veel klanten kenden me nog uit mijn tijd bij jassenmerk Daite en waren enthousiast dat ik ‘terug’ was. Sommigen boden zelfs aan vijftig procent vooruit te betalen. Zo lief! De productie financierde ik van mijn spaargeld. Toen ik mijn eerste jassen binnen kreeg stonden de tranen in mijn ogen, het waren echt mijn ‘kindjes’.”

In januari 2013 was Tessa Koops voor het eerst present op de Modefabriek. “Dat is toch waar je moet zijn als je een merk lanceert. Vanaf dat moment is het meteen gaan lopen. Inmiddels heb ik een loyale klantenkring van bijna honderd fashion boetieks in Nederland. In 2017 ben ik met mijn jassencollectie gestopt om me volledig op mijn specialiteit te kunnen richten: zwierige en kleurrijke jurken, rokken, broeken, blouses, tops en meer. En in 2020 heb ik mijn eigen Brand Boutique op de Herenstraat in Amsterdam geopend, een echte candy store voor vrouwen.”

Beeld: Tessa Koops

Fashion van eigen bodem

Vanaf het begin richt Tessa Koops zich op zelfstandige vrouwen tussen de 35-55 jaar. “Onafhankelijke vrouwen met een eigen smaak”, verduidelijkt ze. “Vrouwen die niet gevoelig zijn voor trends, maar die wél van fashion, design en kwaliteit houden en die het leuk vinden om fashion van eigen bodem te dragen. Mijn stijl kun je omschrijven als vrouwelijk en vrolijk. In de basis wil toch iedereen vrolijk zijn? Mijn jurken zijn frivool en bohémian en stralen het ‘holiday-gevoel’ uit. Daarnaast kenmerkt mijn kleding zich door de goede pasvorm - slankmakend en niet aftekenend - én door de krachtige kleuren en rijke prints.”

Verenprints, bloemenprints…

Wat kunnen de Modefabriek-bezoekers van Tessa Koops verwachten? “De SS23-collectie is weer een explosie van kleuren en dessins. Er zijn verenprints, bloemenprints, mooie broderies… Het korte rokje is wat mij betreft weer helemaal terug, in de vorm van een strak sexy rokje met print. Verder heb ik uitgepakt met veel luxe blouses en mouwloze tops. En er is een supergaaf ‘funpak’, nadrukkelijk géén mannenpak. Ik heb veel mooie materialen gebruikt, zoals viscose-stretch en chiffon. Ook is er een royaal aanbod van prachtige maxi dresses en andere feestelijke kleding, perfect voor bruiloften en partijen. Gelukkig mogen we weer!”

Beeld: Tessa Koops

Dankbaar en trots

Terugkijkend is Tessa Koops vooral dankbaar. “Toen ik begon, dacht ik ‘Wow, wat gaaf dat mijn kleding in deze winkel mag hangen!’ Nu zeggen klanten: ‘Wat fijn dat ik je collectie mag verkopen’. Dat ik dát heb bereikt, daar ben ik reuze trots op!”

“Daarom heb ik ook zo’n zin in de Modefabriek. Het is zó fijn dat we elkaar weer live kunnen ontmoeten en inspiratie op kunnen doen. Heerlijk! Dus graag tot ziens op de Modefabriek, Hall B332. Daarnaast organiseert Mode Aankoop Centrum Zuid Nederland op 17 juli het Fashion Event MAC- ZNL in Nieuwkuijk waar ik ook aanweizg zal zijn. Je bent van hárte welkom! ”

Tessa Koops

Office/Showroom Z-NL

Kon. Wilhelminaplein 13

1062 HH Amsterdam

M +31 (0) 6 14 35 99 12

info@tessakoops.com



MFLabels

Monique Fontijn, Agent N-NL

Kon. Wilhelminaplein 13

1062 HH Amsterdam

Showroom 1.1.4

M +31 (0) 6 31 762 176