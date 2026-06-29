Tien jaar Vegea: Hoe een garage-experiment uitgroeide tot een baanbrekend bio-materiaalbedrijf

Tien jaar na de oprichting in Milaan, Italië, heeft bio-materiaalbedrijf Vegea niet alleen overleefd, maar is het ook succesvol. Als winnaar van de H&M Foundation Global Change Award in 2017, gebruikte het bedrijf de subsidie en begeleiding voor de industrialisatie van GrapeSkin, een leeralternatief op basis van druivenschillen, afkomstig van bijproducten uit de wijnproductie (schillen, pitten en stelen). GrapeSkin evenaart traditioneel leer in esthetische en technische eigenschappen en is aanpasbaar in dikte, afwerking en textuur. Hierdoor is het materiaal bruikbaar voor toepassingen variërend van handtassen en schoenen tot auto-interieurs en notitieboekjes.

Close-up van Grapeskin, het bio-based leeralternatief van Vegea Credits: Vegea

Terwijl andere bio-materiaalprojecten zoals Mylo van Bolt Threads, Reishi van MycoWorks en Zoa van Modern Meadow hun activiteiten hebben gestaakt of hun oorspronkelijke visie hebben bijgesteld, is Vegea's GrapeSkin gestaag gegroeid. Eerder dit jaar voltooide het bedrijf een operationele uitbreiding van 1,5 miljoen euro, waarmee de productiecapaciteit van GrapeSkin is verhoogd van 10.000 naar 50.000 vierkante meter per jaar. De geïnstalleerde apparatuur is schaalbaar tot 500.000 vierkante meter. Met een brede klantenkring, waaronder namen als Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Ferragamo, Superga, Geox, Bentley, Diadora en Ganni, is het duidelijk dat de vraag naar Vegea's GrapeSkin groot blijft. Voorafgaand aan de lancering van een nieuw, speciaal voor meubels ontwikkeld materiaal op Lineapelle in september, sprak FashionUnited met Marco Valtolina, partner en hoofd R&D bij Vegea, om meer te weten te komen over de weg naar succes, de groei van het afgelopen decennium en hoe de commercialisering van bio-materialen eruitziet als het werkt.

Hoe het allemaal begon: Een garage in Milaan

Valtolina, een materiaalwetenschapper, werd in 2021 gerekruteerd door Francesco Merlino, medeoprichter van Vegea en industrieel chemicus. Hoewel hij niet aanwezig was in de beginjaren van het bedrijf, deelde Merlino veel van zijn verhalen met hem. “Het is waar dat het bedrijf in een garage is begonnen,” bevestigt Valtolina via Zoom. Tussen 2013 en 2015 experimenteerde Merlino twee jaar lang met lignocellulose biomassa uit druivenpulp, het belangrijkste afvalproduct van de wijnindustrie. Zijn doel was een bio-based formule te creëren die de conventionele polymeren in de productie van synthetisch leer kon vervangen.

Druivenpulp, een afvalproduct uit de wijnindustrie dat wordt gebruikt om Grapeskin van Vegea te maken Credits: Vegea

De doorbraak die Vegea zou definiëren, was technisch. De synthetisch-leerindustrie, samen met sportkleding en ander gecoat textiel, is afhankelijk van een specifiek industrieel coatingproces met strenge eisen voor laagopbouw en uitharding. In plaats van een volledig nieuwe productiemethode te ontwikkelen, ontwierp het duo een bio-compound waarvan de chemie zich gedraagt als de conventionele polymeren waar het proces op is gebaseerd. Zoals Valtolina uitlegt, moest het bio-materiaal “in lijn zijn met de eisen van het coatingproces, omdat dat niet kan worden veranderd.” Het was een bewuste beperking, en het bleek de juiste te zijn. Door ervoor te zorgen dat de chemie achter GrapeSkin direct past in de industriële productie, die Vegea in zijn eigen productiefaciliteit overziet, kon het bedrijf veel sneller industrialiseren dan potentiële concurrenten die radicalere veranderingen probeerden door te voeren.

De impact van het winnen van de Global Change Award

De technologie achter GrapeSkin werd gepatenteerd in 2016, hetzelfde jaar waarin het bedrijf werd opgericht, maar voor schaalvergroting was financiële steun nodig. Omdat GrapeSkin toepasbaar was in de mode-industrie, nam Vegea deel aan de Global Change Award, een wedstrijd voor startende innovaties met het potentieel om de verschuiving van de industrie naar een circulaire, klimaatpositieve en netto-nul toekomst te versnellen, opgericht door de non-profit H&M Foundation. In 2017 werd Vegea uitgeroepen tot de eerste prijswinnaar van de Global Change Award en ontving een subsidie van 300.000 euro en toegang tot een eenjarig acceleratorprogramma met Accenture en KTH. De overwinning gaf Vegea aanzienlijke redactionele en marktvisibiliteit, wat hielp bij het binnenhalen van de eerste luxeklanten en het verkrijgen van toegang tot de doelgroep. Valtolina schrijft de financiering van de eerste productiefabriek van het bedrijf specifiek toe aan de Global Change Award.

Grapeskin met druiven Credits: Vegea

Maar op de vraag of Vegea zonder de prijs zou zijn waar het nu is, was zijn antwoord onverwacht afgemeten. “Waarschijnlijk wel,” zei hij. “Ik denk dat onze marktpositie vandaag hetzelfde zou zijn, omdat we ook prijzen hebben gewonnen van de Europese Commissie. We innoveren veel, deels dankzij de patenten op onze technologie, en we hebben op die patenten kunnen voortbouwen dankzij de Europese Commissie en publieke financiering voor duurzaamheid.” Zijn genuanceerde kijk op de zaak herkadert het idee dat H&M Vegea heeft ontdekt en op de kaart heeft gezet, wat misschien een nuttiger perspectief is voor de bio-materialenindustrie als geheel. Gezien het feit dat Vegea de afgelopen tien jaar zorgvuldig heeft uitgebreid, geïnvesteerd in eigen productiefaciliteiten en zijn formule heeft verfijnd, lijkt het waarschijnlijk dat het bedrijf ook zonder de prijs commercieel succes had kunnen vinden. De langetermijnaanpak met langzame groei benadrukt ook waarom Vegea nog steeds overeind staat, terwijl veel van zijn concurrenten in de bio-materialen dat niet doen.

Waarom Vegea blijft uitbreiden en groeien

De bio-leersector is de afgelopen tien jaar niet eenvoudig geweest, en verschillende van de meest gehypete projecten zijn vastgelopen of stopgezet. Het in Californië gevestigde Bolt Threads, bekend om zijn op mycelium gebaseerde Mylo, zette de productie in 2023 stop. Het bedrijf slaagde er niet in commerciële schaal te bereiken, ondanks steun van bekende namen als Stella McCartney, Adidas en Lululemon. MycoWorks haalde in 2022 125 miljoen dollar aan durfkapitaal op voor de bouw van een productiefabriek voor Reishi (hun op mycelium gebaseerde leeralternatief) van 136.000 vierkante voet in South Carolina, maar de fabriek draaide nooit op meer dan 22 procent van de capaciteit. In oktober 2025 sloot het bedrijf de fabriek, stapte over van productie naar verwerking, werd binnen enkele dagen insolvent en werd geliquideerd, ondanks eerdere samenwerkingen met Hermès, Yume Yume en GM Ventures. Piñatex, een van de eerste gangbare plantaardige leersoorten, verloor ook terrein. De op aardolie gebaseerde PU-coating ondermijnde het duurzaamheidsverhaal. Daarnaast bleef de duurzaamheid achter bij volnerfleer en werd de schaal beperkt door de opbrengst van ananasvezels. Het moederbedrijf, Ananas Anam, vroeg in augustus 2025 uitstel van betaling aan.

Bio-composiet gebruikt om Grapeskin van Vegea te maken Credits: Vegea

Op de vraag waarom Vegea volgens hem wel op koers is gebleven, noemt Valtolina drie hoofdfactoren. De eerste is technisch. Veel concurrenten, zei hij, produceren traditioneel synthetisch leer met toegevoegde bio-based vulstoffen, net genoeg om het eindproduct legaal bio-based te mogen noemen, maar met een onderliggende chemie die nog steeds conventioneel is. GrapeSkin verschilt doordat het productieproces de bio-inhoud in de coatingchemie zelf integreert, wat het deel van het materiaal is dat de prestaties bepaalt.

De tweede factor is industrieel. Vegea wordt voor honderd procent in Italië gemaakt, waarbij het bedrijf elke stap van de productieketen intern volgt in plaats van belangrijke processen uit te besteden. Dat geeft het bedrijf een veel strengere kwaliteitscontrole en een duidelijk, traceerbaar verhaal voor luxeklanten, vooral voor degenen die de 'made-in-Italy'-positionering als een waardecategorie zien. Bovendien schaalde Vegea zijn productie stapsgewijs op, met behulp van publieke EU-financiering in plaats van durfkapitaal, en met technologie die is ontworpen om te passen in bestaande coatingprocessen in plaats van een speciale productiefaciliteit te vereisen.

Stalen van Grapeskin van Vegea Credits: Vegea

De derde factor is commercieel. Vegea verkoopt rechtstreeks aan zijn klanten zonder tussenpersonen of derde partijen, inclusief bestellingen van proefvolumes aan kleine ontwerpers en stylisten, en niet alleen aan luxehuizen of automerken. Omdat Vegea-materialen kunnen worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen, van mode tot meubels, auto's en verpakkingen, heeft het bedrijf een bredere, veerkrachtigere klantenkring opgebouwd dan concurrenten, die bijna volledig afhankelijk zijn van een handvol grote merkcontracten. Deze aanpak heeft de beslissing van Vegea verder versterkt om in het topsegment van de markt te blijven, in plaats van te jagen op volume of lagere prijzen.

Vegea's luxepositionering, een bewuste keuze

Vegea's hoofdproduct, GrapeSkin, bevindt zich duidelijk in het luxesegment van de bio-materialen, met een kostprijs van ongeveer 50 tot 100 euro per vierkante meter. Op de vraag of de toegenomen productiecapaciteit mogelijk zou leiden tot een lagere prijs, was Valtolina direct over waarom dat niet het geval zou zijn. “Dat ligt niet aan ons. Onze uiteindelijke prijs hangt af van de prijzen van additieven en bio-based materialen, en die zijn niet goedkoop.” De grondstof, het wijnafval, is in wezen gratis, maar de kosten van additieven verankeren de prijs in het luxesegment. Valtolina ziet dit niet als een beperking en beschrijft het luxesegment van de markt in de mode-, auto- en interieursector als een met “veel potentieel,” met voldoende ruimte om de productie met de huidige fabriekscapaciteit tien keer te laten groeien. Met het vertrouwen dat de vraag naar zijn producten in de toekomst alleen maar zal toenemen, plant Vegea vooruit.

Francesco Merlino, oprichter en CEO van Vegea, met Grapeskin Credits: Vegea

Wat is de volgende stap voor Vegea?

De volgende stap brengt het bedrijf in een volledig nieuwe categorie. Vegea is van plan om een nieuw, speciaal voor meubels ontwikkeld bio-materiaal te onthullen op Lineapelle, dat van 15 tot 17 september in Milaan plaatsvindt. Het materiaal, ontwikkeld samen met wat Valtolina alleen omschreef als 'een groot, bekend bedrijf in Italië', staat volledig los van GrapeSkin, met andere eigenschappen op het gebied van ontvlambaarheid en mechanische weerstand, ontworpen voor banken en designobjecten. De R&D voor het nieuwe product begon direct na de COVID-19-pandemie, en Vegea heeft nog niet besloten of het onder het bestaande merk of een nieuw merk zal worden gelanceerd, voegt Valtolina toe.

Verder kijkend dan de aanstaande lancering op Lineapelle, heeft Vegea zijn langetermijndoelen gericht op de auto-industrie. Vegea heeft al concept-auto capsules geproduceerd voor Bentley en Maserati en werkt aan een materiaal dat volledig voldoet aan de eisen van de auto-industrie. Daarnaast hoopt Valtolina dat het bedrijf in de nabije toekomst alle productielijnen kan consolideren in één enkele faciliteit, zodat ze uiteindelijk klantenbezoeken kunnen organiseren. Het bedrijf is ook van plan om jaarlijks vijf tot tien extra medewerkers aan te nemen, inclusief de opbouw van een speciaal certificeringskantoor om de hoeveelheid ISO- en CO2-voetafdrukcertificeringen te verwerken die door luxeklanten worden geëist.

Close-up van Grapeskin van Vegea Credits: Vegea

Tien jaar later toont Vegea aan dat duurzaam succes in bio-materialen niet draait om een enkele doorbraak. Het gaat eerder om patenten, publieke financiering, gedisciplineerde productie en een prijsstelling die realistisch is voor wat het materiaal kan leveren.