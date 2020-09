Tijdens White Milano worden collecties van meer dan 300 merken gepresenteerd

De volgende editie van de modebeurs White Milano wordt van 24 tot 27 september in Milaan gehouden en zet meer dan 300 merken in de schijnwerpers. Speciale gast van de beurs is het Italiaanse merk Vìen opgericht door Vincenzo Palazzo, die veel verschillende stijlen en verwijzingen naar andere culturen in zijn ontwerpen samenbrengt. Bovendien heeft Sabina Musayev een speciaal project uitgevoerd en is Yekatarina Ivankova met haar duurzame mode de Speciale ontwerper van deze editie.

White Milano vindt plaats van 24 tot 27 september

In Tortona 54 Base Milano/Ex Ansaldo speelt duurzaamheid de hoofdrol met Wsm Fashion Reboot, samengesteld door Matteo Ward.

Net als alle grote modebeurzen en modeweken over de hele wereld, heeft ook dit evenement een digitaal onderdeel. Hierdoor kunnen inkopers en verkopers uit de branche, die door de reisbeperkingen vanwege de Covid-19-pandemie niet in Milaan aanwezig kunnen zijn, de collecties ook zien.

"Op het (groeiende) business-to-businessplatform worden ongeveer 300 merken getoond, waarvan 100 labels aanwezig zijn. De resterende 200 merken zijn fysiek aanwezig op de beurs en worden onderverdeeld tussen Tortona 27 Superstudio Più en Base Milano/Ex Ansaldo 54. Er is bijzondere aandacht voor Italiaanse ontwerpers en bedrijven die in Italië produceren. Zij zijn de hoofdrolspelers van het onderdeel “Focus on Italy”, zoals de organisatoren in een persbericht bekendmaakten.

Onder de aanwezige merken bevinden zich bedrijven als Faliero Sarti, Attic and Barn, Oof, Roberto Collina, Transit par-such en Pierre Louis Mascia, die allemaal bekendstaan als “Made in Italy”. Bovendien staan Italiaanse bedrijven en merken centraal tijdens de evenementen die in multimerkenwinkels van Milaan worden georganiseerd vanwege het programma Milano Loves Italy, in een poging om de hoofdstad van Lombardije weer op de kaart te zetten. Dit wordt georganiseerd door de directeur van White, Massimiliano Bizzi, en brengt onder meer de Nationale Italiaanse modekamer, Best Showroom, Alined Network (nieuwe netwerkvereniging met negen Milanese showrooms) en Niam, de Italiaanse organisatie voor vertegenwoordigers in de modebranche met elkaar in contact.

Speciale gast van de beurs is Vìen, een merk dat twee jaar geleden door Vincenzo Palazzo uit Apulië en Elena Nitti werd gelanceerd. Het merk wordt geproduceerd in de gemeente van herkomst van de ontwerper (Putignano), en is geïnspireerd op de naailessen van de grootmoeder van Vincenzo, maar ook op zijn passies zoals muziek en een multiculturele samenleving.

Yekaterina Ivankova is de speciale ontwerper van deze beurs en haar collectie staat in het teken van duurzame Italiaanse productie. Deze ontwerper is geboren in Kazachstan, maar opgeleid aan Polimoda in Florence. Ze lanceerde haar upcycling merk in 2017 en maakt gebruik van vintagekleding en materiaalvoorraden.

Het Israëlische merk Sabina Musayev debuteert in Italië als speciaal project. Sabina Musayev is oorspronkelijk afkomstig uit Bakoe (Azerbeidzjan) en woont in Tel Aviv. Ze heeft haar merk in 2011 samen met haar man Meir Moyal opgericht. Haar stijl komt voort uit een harmonieuze mix tussen een ambachtelijk verleden (waaronder tapijten, borduurwerk en lokale architectuur) en een bruisend heden in de stad.

Zoals aangekondigd start vanaf 24 september ook het digitale project White B2B-marketplace. Dit project is erop gericht bedrijven, showrooms, merken en inkopers op één netwerk met elkaar in contact te brengen, mede dankzij de steun van het Ministerie van buitenlandse zaken en het Instituut voor buitenlandse handel (ICE) van Italië en in samenwerking met Confartigianato Imprese. De business-to-businessactiviteiten worden na afloop van de modeweek nog een jaar voortgezet, zodat bedrijven met een breed netwerk van retailers, waaronder uit het buitenland, kunnen communiceren en met potentiële klanten uit de hele wereld in contact kunnen komen.

- Foto. White Milano, van het perskantoor.