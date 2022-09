Tijdloze luxe: dit zijn de must-haves voor een minimal juwelencollectie

Een minimale levensstijl, een capsule closet en tijdloze juwelen: het is een trend die we ook deze winter weer zien terugkomen. Het is een alternatief voor de drukke tijden waarin we leven vol overconsumptie. Kledingstukken die jaren meegaan, juwelen met een verhaal, een leven met minder spullen en rust en ruimte: het is luxe à la 2022 en wij kunnen het alleen maar omarmen. Benieuwd naar de juwelen die binnen deze filosofie horen?

Cartier classics

Cartier domineert sinds jaren het luxe segment van juwelen. Hun ontwerpen ademenen dan ook luxe en simpliciteit uit: denk maar aan de LOVE armband of de Trinity ring. Door hun hoge kwaliteit, simpel design en hoge herkenbaarheid, zijn het juwelen die van generatie tot generatie worden doorgegeven. Een echte investering? Dat is het zeker want voor een Cartier ring betaal je al snel 1500 euro, maar je kan er dan ook jaar na jaar van genieten.

Fijne, delicate juwelen

In een minimale levensstijl heb je zowel nood aan iets bold and beautiful en juwelen die understated en elegant zijn. Je kent het wel: twee dunne kettingen zoals een snake chain of eentje met een klein diamanten steentje. Of twee dunne gouden ringen die een outfit zoals een wit hemd, grote blauwe mantel en zwarte lange laarzen afmaken. Deze delicate juwelen hebben een soort je-ne-sais-quoi en kan je daarom eindeloos gaan combineren. Merken die specialiseren in deze “fine jewelry” zijn het Nederlandse merk Anna + Nina en het Antwerpse juwelenhuis Wouters & Hendrix. De vuistregel? Kies voor delicate juwelen als je een felle kleur of opvallende broek draagt, en kies voor een uniek juweel wanneer je outfit simpel is.

Beeld: Pexels

Welke unieke juwelen voeg je toe?

In een minimale kleerkast zie je een simpele lange jurk, brede broek of zijden top altijd terugkomen. Deze stukken hebben nood aan juwelen die de outfit complementeren én aanvullen om je outfit wat meer pit en persoonlijkheid te geven. Denk aan handgemaakte zilveren kettingen met organische vormen, of een brede gouden armband uit één stuk. Een dikke ketting of grote oorringen zijn ook perfect als je je halsuitsnijding of nek in de kijker wil zetten. De beste tip voor unieke juwelen? Kies één statement ring aan je hand en laat je armen of nek bijvoorbeeld bloot. Zo geef je het ene unieke stuk de complete aandacht die het verdient: elegantie is altijd beter dan overdaad.