TikTok doet modetrends uit de jaren 2000 weer naar boven drijven

Social media platform TikTok is het nieuwe trendfenomeen dat alle jongeren van generatie Z samenbrengt. Naast het amuserende aspect is TikTok ook een trendsetter geworden in verschillende sectoren zoals muziek en beauty. Ook op het gebied van modetrends speelt TikTok een grote rol, want volgens Google Trends is de belangstelling voor het trefwoord "TikTok mode" sinds januari 2020 wereldwijd zelfs bijna verdrievoudigd (+195 procent van de zoekopdrachten).

De modetrends die op TikTok voorbij komen, waren vorig jaar geïnspireerd op het modebeeld van de jaren ‘90. Shopping platform Stylight onthult de nieuwste trends van 2021 en kondigt de terugkeer aan van Y2K, de mode van de jaren 2000. Y2K uit zich op TikTok in de vorm van heupbroeken, korsetten en tie dye oversized hoodies. Onder bevindt zich ook dé broek van de jaren 2000: “utility style”. Dit zijn militaire broeken, baggy en met een lage taille, die een heuse rage zijn op TikTok.

Het Stylight-rapport is gebaseerd op interne gegevens van Stylight, verzameld bij 120 miljoen jaarlijkse gebruikers van zijn internationale platforms. Daartoe analyseerde het bedrijf de kliks op verschillende merken en productcategorieën gedurende drie maanden tussen 1 november 2020 en 31 januari 2021, vergeleken met dezelfde periode in 2021.

Beeld: Stylight

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.