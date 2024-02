Tjalf Sparnaay x Jan Jansen: Pump My Eggs

Een bijzondere samenwerking tussen de Nederlandse kunstenaar Tjalf Sparnaay en schoenontwerper Jan Jansen.

In de aanstaande solotentoonstelling van de buitengewoon getalenteerde beeldend kunstenaar Tjalf Sparnaay in Museum JAN wordt een unieke samenwerking tussen Sparnaay en Jan Jansen gepresenteerd: Pump My Eggs. Deze schoenen belichamen creativiteit, vakmanschap en een exceptionele samenwerking tussen de twee Nederlandse kunstenaars. De Pump My Eggs pumps zijn het resultaat van een bijzondere inspiratiebron: de gouden eieren van Tjalf Sparnaay. Geïnspireerd door deze gouden eieren heeft Jan Jansen een paar gouden pumps met stilettohakken ontworpen. Tjalf Sparnaay, bekend om zijn meesterlijke hyperrealistische kunst, heeft zijn ongeëvenaarde talent volledig tot uiting gebracht op deze prachtige pumps.

De onthulling van dit unieke paar pumps was een speciaal moment, waarbij Jan Jansen, vergezeld door zijn onafscheidelijke Tonny Jansen, en Tjalf Sparnaay samenkomen in het atelier waar Tjalf de schoenen heeft beschilderd met zijn kleinste gebakken eitjes ooit. Hun gedeelde passie voor creativiteit is duidelijk zichtbaar in dit meesterwerk. Wil je de creaties van dichtbij bewonderen en je laten inspireren door het vakmanschap en talent van Jan Jansen en Tjalf Sparnaay? De pumps zijn te bewonderen vanaf vrijdag 16 februari tot en met 16 juni 2024 tijdens de solotentoonstelling 'The Bigger Picture' in Museum JAN, ter ere van de 70ste verjaardag van Tjalf.